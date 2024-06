Enquête sur la situation socio-économique des 53 minorités ethniques à partir du 1er juillet

Les résultats de l'enquête constitueront une base importante pour la conception d'une politique de développement socio-économique pour les zones montagneuses et peuplées de minorités ethniques au cours de la période 2026-2030.

Soulignant l'importance de l'enquête, le directeur général adjoint du GSO, Nguyên Trung Tiên, a déclaré que des informations sur la population, le logement, le mariage, la santé, l'éducation et les conditions de vie des communautés seraient collectées pour créer des indicateurs statistiques dans le cadre du système national d'indicateurs statistiques et du système d'indicateurs statistiques sur les affaires des minorités ethniques, au service de l'élaboration de politiques de développement socio-économique pour les zones de minorités ethniques au cours de la période 2026-2030, et de la mise à jour des informations et des données sur les minorités ethniques au Vietnam.

L'enquête sera menée du 1er juillet au 15 août 2024 dans 54 villes et provinces relevant du ressort central, en utilisant la méthode de collecte directe d'informations, a-t-il ajouté.

Il a déclaré qu'en raison d'un changement dans les critères de définition des zones d'enquête, cette fois, l'enquête couvrirait 472 districts contre 437 districts de l'enquête en 2019. Le nombre total de zones de dénombrement échantillonnées passera de 14.660 en 2019 à 14.928 en 2024, a indiqué le responsable.

Selon le GSO, les préparatifs de l'enquête sont jusqu'à présent terminés.

Auparavant, le GSO et le Comité gouvernemental pour les affaires des minorités ethniques ont mené deux enquêtes de ce type en 2015 et 2019.

VNA/CVN