Le Vietnam devra se doter de 15 lignes de câbles sous-marins d’ici 2030

Photo : TN/CVN

Selon la stratégie de développement du système international de câbles à fibres optiques du pays jusqu’en 2030 avec une vision jusqu’en 2035, publiée par le ministère de l’Information et de la Communication, au moins deux de ces nouveaux câbles appartiendront au Vietnam et seront connectés directement aux pôles numériques régionaux.

D’ici 2027, le Vietnam vise à lancer quatre nouvelles routes, portant la capacité totale à au moins 134 Tbps. Le pays continuera de veiller à ce que Singapour, Hong Kong (Chine) et le Japon restent les principaux centres de connexions numériques.

Entre 2028 et 2030, six itinéraires supplémentaires seront ajoutés. Cette phase visera à maintenir jusqu’à 90% de la capacité des câbles sous-marins liés à quatre hubs numériques majeurs en Asie, avec une capacité de 10% réservée aux connexions de secours vers des hubs numériques importants en Amérique et en Europe.

Le système international de câbles à fibres optiques est un élément crucial de l’infrastructure numérique du Vietnam, nécessitant d’importants investissements pour garantir une capacité ultra élevée, une large bande passante, la sécurité et la durabilité. Cette infrastructure fournira l’espace nécessaire à plusieurs centres urbains pour devenir des pôles de données régionaux.

À l’horizon 2035, la stratégie souligne que le système sera parmi ceux qui dominent la région en termes de quantité, de capacité et de qualité. Cette évolution attirera les principaux fournisseurs de services cloud et facilitera la mise en place de grands centres de données.

VNA/CVN