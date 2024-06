Le Vietnam appelle à la collaboration pour assurer un avenir sûr aux enfants du monde

Le Vietnam collaborera étroitement avec la communauté internationale, l'ONU et les parties concernées pour prévenir et résoudre les conflits, contribuant à assurer un avenir sûr aux enfants du monde, a déclaré Nguyên Hoàng Nguyên, chef adjoint de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, lors du débat du Conseil de sécurité sur la protection des enfants des conflits armés, tenu le 27 juin à New York.