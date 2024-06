Son La : un jeune orphelin distribue des repas gratuits aux enfants pauvres

Photo : NVCC/CVN

Phiêng Cành est un petit village de la commune de Tân Lâp, district de Môc Châu, province de Son La (Nord). Depuis début 2023, chaque jour, Phan Bao Ngoc, un jeune de l’ethnie Giay, arpente 30 km depuis le centre du district pour arriver à ce village des H’mông. Son but est d’y porter des repas pour les enfants pauvres. Qu’il pleuve ou qu’il vente, Bao Ngoc ne manque jamais son rendez-vous avec les petits.

Bao Ngoc est titulaire d’un compte TikTok Ngọc Tộc Review (https://www.tiktok.com/@ngoctoc04) avec 2 millions d’abonnés via lequel il vend des spécialités du Nord-Ouest du pays. Bao Ngoc prélève 30% des sommes de ses ventes au profit de ces repas gratuits pour les enfants. Et lorsque le commerce ne donne pas d’assez bons résultats, il est prêt de payer de sa poche pour maintenir la régularité des repas.

"Sans mes repas, les petits n’ont pas d’autres choix que manger du riz cuit avec seulement du potage de légumes sauvages cueillis dans la montagne. Ces petits me rappellent mon enfance, partage Bao Ngoc. Ils grandissent comme les plantes sauvages qui poussent sur la montagne".

Une enfance de larmes

Photo : NVCC/CVN

Phan Bao Ngoc est né dans le district de Yên Minh, province de Hà Giang (Nord). À l’âge de 2 ans, il a perdu un index après avoir inséré sa main par accident dans une machine à détacher les grains de riz. Sa mère, pour éviter que sa main ne soit amputée, a refusé cette conclusion des médecins de l’hôpital du district et marché 50 km pour se rendre à l’hôpital provincial. Phan Bao Ngoc a alors pu garder sa main malgré l’amputation de l’index en raison d’une nécrose.

À l’âge de 13 ans, il assistait impuissant aux violences de son père, sorti de centre de désintoxication, sur sa mère qui a fini par en mourir. Ngoc s’est alors effondré. Un an après, son père s’est remarié. Ngoc restait seul dans une maison vétuste et travaillait partout où il a pu pour financer ses études. Ses repas étaient exclusivement composés de riz et de légumes et la malnutrition l’exténuait régulièrement. Il songeait à abandonner l’école, par moment. Pourtant, ses enseignants l’ont encourageaient à achever les études au lycée pour pouvoir travailler dans les usines.

Après avoir obtenu son bac, Ngoc était devenu sans abri car son père a vendu la maison où il résidait. Ngoc a alors décidé de quitter Hà Giang pour le district de Môc Châu, province de Son La. Il y travaille comme ouvrier d’une plantation de pruniers, d’orangers et de fraisiers.

Un TikToker bienfaiteur

Lors de son temps libre, Ngoc invite ses amis à réaliser les clips sur la découverte des spécialités locales et des destinations touristiques du district de Môc Châu. Il constate non sans surprise que ses clips récoltent beaucoup de "J’aime" et décide d'en produire davantage pour augmenter ses revenus.

Fin 2022, c’est pour la réalisation d’un nouveau clip que Ngoc arrive au village de Phiêng Cành qui abrite une centaine de foyers H’mông. Les enfants sont tous pieds nus dans le froid de l’hiver. Il se souvient de son enfance malheureuse, ému aux larmes. Comme lui, ils sont nombreux à devoir faire face à la faim.

"À ce moment-là, j’ai décidé de faire quelque chose pour les aider", confie-t-il. Dès son retour, il achète du lait et des bonbons pour leur distribuer. Il se procure ensuite des ustensiles de cuisine et des produits alimentaires pour leur préparer des repas. Et les enfants n’ont pas caché leur enthousiasme devant les bons petits plats, pour le plus grand bonheur de Ngoc devant ces sourires d’enfants. "Avec mes repas, les enfants ne se couchent plus avec le ventre vide comme c’était le cas pour moi dans le passé", s’émeut-il.

Fin 2022, Ngoc a commencé par venir à Phiêng Cành une fois par semaine, puis il est passé à deux-trois fois par semaine. Quelques mois plus tard, un de ses amis a filmé et publié sur les réseaux sociaux les scènes de distribution du riz. Ngoc a immédiatement reçu le soutien des internautes. Il a alors décidé de créer le Fonds "Repas pour les enfants" espérant bénéficier d’apports pour améliorer les nourritures en faveur des enfants de Phiêng Cành.

Début 2023, après avoir réorganisé son emploi du temps professionnel, Ngoc s’est rendu régulièrement à Phiêng Cành. Depuis, entre travail à la ferme le matin, cuisine pour les enfants l’après-midi et livestream de vente de produits locaux la nuit, sa journée de travail ne termine pas avant minuit.

Et désormais, Ngoc apprend le vietnamien aux enfants ethniques.

"Ngoc a également offert aux enfants des livres et des sacs. Nous apprécions ses actions", affirme Thào A Tu, un responsable de la commune de Tân Lâp.

Dans l’avenir, Ngoc souhaite inaugurer une boutique de distribution de repas gratuits aux personnes en difficulté du district de Môc Châu et espère que son modèle sera élargi pour aider les enfants pauvres d’autres provinces montagneuses du Nord.

"Je crois qu’avec un objectif clair et l’ambition de faire changer les choses, je pourrai bientôt réaliser mon rêve", souligne-t-il.

Vân Anh/CVN