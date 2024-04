Le secrétaire général de l’ASEAN salue les contributions du Cambodge

Photo : khmertimeskh.com/CVN

Dans un message de félicitations adressé au Premier ministre cambodgien Hun Manet à l'occasion du 25e anniversaire de l'adhésion du pays au bloc, le chef de l'ASEAN a déclaré que malgré les impacts dévastateurs de la pandémie de COVID-19, le Cambodge avait réussi à maintenir une croissance économique élevée de plus de 5% au cours des deux dernières années consécutives tout en enregistrant d'importantes réalisations en matière de développement social, éducatif et culturel.

Il a indiqué que pour l'ASEAN, l'adhésion du Cambodge a élargi la couverture géographique de l'organisation régionale à presque tous les pays d'Asie du Sud-Est.

Le Cambodge a apporté d'importantes contributions aux efforts de construction de la communauté de l'ASEAN et son rôle de leader s'est particulièrement fait sentir au cours de ses années de présidence de l'ASEAN en 2002, 2012 et plus récemment en 2022, a-t-il noté.

Kao Kim Hourn a déclaré que le Cambodge a défendu les initiatives clés de l'ASEAN telles que la consolidation de la paix et la réconciliation après les conflits, la mise en œuvre de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2025, le développement de la Vision de la Communauté de l'ASEAN pour 2045 et le Partenariat économique régional global (RCEP), entre autres.

Avec d'autres États membres de l'ASEAN, le Cambodge continue de promouvoir la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires extérieurs, renforçant le rôle et la position de l'ASEAN dans les mécanismes dirigés par l'ASEAN, a-t-il déclaré, notant la volonté du Secrétariat de l'ASEAN d'apporter le plus grand soutien au Cambodge et au bloc pour atteindre l’objectif commun d’une communauté de l’ASEAN pacifique, stable et prospère.

VNA/CVN