Industrie et commerce : le Vietnam vise une croissance forte en 2025

Le ministère de l’Industrie et du Commerce a publié, le 9 septembre, le document 6769/BCT-KHTC sur la mise en œuvre des tâches assignées par le Premier ministre, en vue d’atteindre l’objectif de croissance économique de 2025.

>> Le PM publie une dépêche sur l’orientation de la politique budgétaire et monétaire

>> La croissance du Vietnam s’assagit à 6,6% en 2025

Le ministère a demandé aux départements concernés de poursuivre la restructuration industrielle, en privilégiant le développement et le transfert de nouvelles technologies, la formation de ressources humaines qualifiées ainsi que la promotion des industries stratégiques, de base et émergentes. L’objectif est d’accroître la valeur ajoutée de l’industrie de 9,6 à 9,8% en 2025, dont 11,2 à 11,5% pour l’industrie manufacturière.

Photo : VNA/CVN

Le ministère coordonnera avec celui des Sciences et des Technologies pour mettre en œuvre le programme national de développement des technologies et industries stratégiques et élaborer des politiques incitant les entreprises à investir dans l’innovation et la maîtrise des technologies de base.

Sur le plan commercial, le ministère vise une hausse de 12% des exportations et un excédent commercial de 30 milliards de dollars.

Pour y parvenir, il s’engage à simplifier les procédures douanières, à soutenir la traçabilité des produits et à suivre de près l’évolution du marché mondial du riz. Un point clé de la stratégie consiste à étudier un modèle de port franc afin de faire du Vietnam un centre logistique d’envergure régionale.

Parallèlement, l’Agence de promotion du commerce développera des produits phares associés à la marque nationale et intensifiera la promotion sur les marchés disposant d’accords de libre-échange avec le Vietnam. Des foires agricoles, vertes et de produits vietnamiens seront organisées afin de stimuler la consommation et promouvoir des tendances durables.

Sur le marché intérieur, l’objectif est d’augmenter de 12% le commerce de détail et les services en 2025, tout en garantissant l’approvisionnement et la stabilité des prix, notamment dans les zones touchées par des catastrophes naturelles.

VNA/CVN