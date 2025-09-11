Accélérer le décaissement de l’investissement public

Le 10 septembre après-midi, au siège du gouvernement, le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a présidé une réunion du Groupe de travail N°8 sur l’accélération du décaissement de l’investissement public 2025 pour six ministères et organismes centraux.

Photo : VNA/CVN

Selon un rapport présenté lors de la réunion, le plan d’investissement public alloué à ces six organismes - ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ; ministère des affaires ethniques et religieuses ; Académie nationale de politique Hô Chi Minh ; Agence Vietnamienne d’Information ; Télévision du Vietnam ; Voix du Vietnam) - s’élève à plus de 4.079 milliards de dôngs. Au 31 août, trois organismes avaient réparti la totalité des fonds, tandis que les trois autres n’avaient pas encore distribué 621 milliards de dôngs. Le taux de décaissement atteignait 23,33%, bien inférieur à la moyenne nationale (46,26%).

Les difficultés proviennent principalement des mécanismes et politiques, du caractère particulier des projets culturels, sportifs et informatiques, de procédures complexes, de capacités techniques limitées et de réorganisations institutionnelles entraînant des retards.

Le vice-Premier ministre a demandé aux ministères et organismes de renforcer leur détermination, de revoir la responsabilité des maîtres d’ouvrage et de surmonter les insuffisances dans la préparation des projets.

Il a insisté sur la nécessité de définir clairement les responsabilités, délais, tâches, produits et compétences, d’améliorer les capacités de prévision et de faire appel à des experts spécialisés.

Il a souligné l’importance de mettre en œuvre les projets de manière sérieuse et efficace, conformément aux orientations des autorités centrales, en évitant toute corruption et pratique malsaine. Il a également appelé à renforcer la discipline, à accélérer la libération des terrains, l’avancement des travaux, à lever les obstacles liés au foncier et aux ressources, à compléter les dossiers et à intensifier le règlement financier.

Les dirigeants des ministères et organismes doivent assumer pleinement leurs responsabilités, suivre de près la situation et diriger directement la levée des difficultés, en mobilisant les ressources pour accélérer le décaissement, considéré comme une tâche prioritaire.

VNA/CVN