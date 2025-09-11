Quatre banques vietnamiennes rejoignent un réseau vert de 5.600 milliards d'USD

La Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, a annoncé l’adhésion des 20 premières banques commerciales à l’Alliance pour les banques commerciales vertes (Alliance for Green Commercial Banks), représentant ensemble plus de 5.600 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

>> Croissance verte, la voie vers le développement durable

>> Le développement des villes à croissance verte en marche

>> Croissance verte, une trajectoire incontournable pour l’industrie vietnamienne

Photo : VNA/CVN

Ces établissements, issus de huit marchés, forment un groupe diversifié reconnu pour leur rôle de pionniers, leur capacité d’innovation et leur engagement en faveur du développement durable. Le Vietnam est représenté par quatre institutions : HDBank, OCB, MSB et VPBank.

Conçue et coordonnée par l’IFC, l’Alliance se veut une plateforme sélective reliant les banques commerciales des économies émergentes aux institutions financières mondiales et aux acteurs clés du secteur. Objectif : promouvoir la finance verte dans les pays les plus demandeurs grâce au partage de connaissances, au leadership intellectuel et à la création d’une communauté. Les priorités portent sur les énergies renouvelables, les transports durables, l’économie circulaire et les solutions d’adaptation au changement climatique.

"L’Alliance n’est pas seulement un réseau, mais une communauté d’acteurs unis pour combler le déficit de milliers de milliards de dollars dans le financement climatique et faire des marchés émergents un moteur de croissance durable", a souligné Allen Forlemu, directeur des Institutions financières pour la région Asie-Pacifique de l’IFC.

La participation des quatre banques vietnamiennes illustre la volonté croissante du secteur bancaire de promouvoir la croissance verte, d’accompagner le gouvernement et les entreprises dans l’objectif Net Zéro 2050, tout en renforçant l’accès aux capitaux internationaux et en affirmant la place du Vietnam dans la finance durable régionale et mondiale.

VNA/CVN