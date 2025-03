Le Vietnam et Singapour renforcent leur coopération scientifique et technologique

À l’approche de la visite officielle à Singapour du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, de nombreux experts et universitaires singapouriens ont proposé des initiatives visant à renforcer la coopération scientifique et technologique, dans l'innovation et la transformation numérique entre les deux pays. Cette coopération est perçue comme un nouveau moteur de développement pour accélérer la progression du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée au correspondant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Singapour, l'ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, a souligné que cette visite marquerait une nouvelle étape dans les relations bilatérales.

Les discussions porteront sur des domaines stratégiques tels que la transformation numérique, les énergies propres, la coopération technologique et l’innovation, ainsi que les hubs financiers, a-t-il ajouté, précisant que l'intelligence artificielle (IA), la technologie des semi-conducteurs et le développement des centres financiers figuraient parmi les secteurs clés de la coopération bilatérale. Selon l'ambassadeur, ces domaines offrent au Vietnam l’opportunité d’apprendre de l’expérience singapourienne et d’attirer des investissements stratégiques.

Lors d'un séminaire en ligne organisé par l'Institut d'études de l'Asie du Sud-Est (ISEAS–Yusof Ishak), l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnam, a souligné la nécessité d'étendre la coopération bilatéral à de nouveaux secteurs. Il a notamment cité les énergies renouvelables, les infrastructures, l'approvisionnement alimentaire, l'économie numérique, l'innovation et la connectivité comme axes de coopération prioritaires pour la prochaine décennie.

De son côté, Pham Quang Cuong, professeur associé et fondateur de la société Eureka Robotics à Singapour, a estimé que le Vietnam devait renforcer l’intégration des hautes technologies dans sa production pour assurer un développement durable. Selon lui, l’accent devrait être mis sur le développement et l'application de l’IA dans l’industrie manufacturière.

Photo : NVCC/CVN

Le Vietnam mène actuellement une "révolution dans la rationalisation de l’appareil du système politique", plaçant les intérêts du peuple au cœur des réformes. Le secrétaire général du PCV, Tô Lâm, a ainsi insisté sur la nécessité d’une réforme administrative "substantielle", visant à améliorer la qualité des services publics et la vie des citoyens.

Le Professeur Vu Minh Khuong, de l'École de politique publique Lee Kuan Yew, a proposé plusieurs solutions pour renforcer la coopération entre les deux pays. Parmi ses recommandations figurent la création de groupes de travail spécialisés sur les relations Vietnam - Singapour, l’accompagnement du gouvernement vietnamien dans la réforme des procédures administratives publiques et la construction de centres de données. Il a également mis l’accent sur l’importance d’adopter une approche proactive dans la recherche de partenaires et l’exploitation des expériences singapouriennes en matière de gouvernance et de développement technologique.

Grâce à une forte volonté politique, aux politiques scientifiques et technologiques nouvellement adoptées et au soutien des plus hauts dirigeants du pays, le Vietnam dispose de solides atouts pour accélérer son développement et viser la prospérité, a conclu le Professeur Vu Minh Khuong.

