Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, entame sa visite officielle au Royaume-Uni

À 7h05, le 28 octobre (heure locale), le secrétaire général du Parti Tô Lâm et son épouse Ngô Phuong Ly, accompagnés d'une délégation vietnamienne de haut niveau, sont arrivés à l'aéroport London Stansted, entamant une visite officielle au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord du 28 au 30 octobre, à l'invitation du Premier ministre britannique Keir Starmer.

>> Un message fort et cohérent de la diplomatie vietnamienne

>> Le chef du Parti, Tô Lâm, et son épouse partent pour le Royaume-Uni

>> Nouvelle vision, nouvel élan pour les relations Vietnam-Royaume-Uni

À leur arrivée, le secrétaire général Tô Lâm et sa suite ont été accueillis par Seema Malhotra, sous-secrétaire d'État parlementaire au ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO), Iran Frew, ambassadeur du Royaume-Uni au Vietnam, et d'autres responsables.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hung, et des membres du personnel de l'ambassade étaient également présents à l'aéroport pour accueillir le dirigeant.

Cette visite coïncide avec le 15e anniversaire de l'établissement du partenariat stratégique Vietnam - Royaume-Uni (2010-2025). Il s'agit d'une étape importante pour les deux pays, qui permettra de passer en revue les acquis de leur coopération au cours des dernières années, d'évaluer les réalisations notables et de définir de nouvelles orientations et perspectives pour les relations bilatérales futures.

Cette visite devrait créer des avancées majeures dans la coopération entre les deux pays, notamment dans les domaines où leurs atouts se complètent. Elle contribuera à la mise en œuvre effective des résolutions clés du Politburo concernant le développement des sciences, des technologies et de l'innovation ; le renforcement d'une intégration internationale approfondie et globale ; le perfectionnement du développement institutionnel ; l'expansion du secteur économique privé ; la promotion de l'éducation et de la santé ; et la garantie de la sécurité énergétique nationale, conformément à la vision et à la stratégie de développement durable à long terme du Vietnam pour un avenir dynamique et créatif.

VNA/CVN