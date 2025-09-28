Police populaire pour le Parti, pour le peuple

POLICE POPULAIRE POUR LE PARTI, POUR LE PEUPLE

Tô Lâm

Secrétaire général du Comité central

du Parti communiste du Vietnam

Le mandat du VIIᵉ Congrès de l’organisation centrale du Parti de la Police (2020-2025) est un mandat réussi, marquant de nombreuses empreintes dans l’histoire de 80 ans de naissance, de combat, de maturation et de développement de la Force de la Police du peuple. Tout au long de ces cinq années, la situation mondiale et régionale a connu de nombreuses évolutions rapides, vastes, complexes, avec des problèmes au-delà des prévisions, sans précédent. Dans le pays, nombre de défis et difficultés, allant des catastrophes naturelles, des épidémies à la rupture de chaînes d’approvisionnement, à la concurrence commerciale internationale, aux politiques fiscales… ont affecté de façon notable le développement socio-économique. Cependant, avec une volonté forte, sous la direction clairvoyante et correcte du Comité central, du Bureau politique, avec l’unanimité et le soutien du peuple, nous nous sommes concentrés pour accélérer, faire des percées, poursuivre résolument et fermement l’œuvre de Renouveau, dont l’exemple typique est la révolution dans la réorganisation, la rationalisation de l’appareil du système politique ; la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, la restructuration de l’espace de développement socio-économique. En résultat, nous avons fondamentalement neutralisé les difficultés et obstacles pour accomplir et même dépasser les critères, objectifs que le XIIIᵉ Congrès national du Parti a fixés, et ce grâce en partie à la contribution importante et digne d’être reconnue de la Force de la Police du peuple.

La Commission policière centrale et toute la Force de la police du peuple ont été exemplaires, en tête dans la mise en œuvre de la Résolution du XIIIᵉ Congrès national du Parti. En particulier, la Commission policière centrale a été évalué comme "le drapeau de tête" dans la mise en œuvre de la Résolution 18 du Comité central sur "continuer à rénover, réorganiser l’appareil organisationnel du système politique afin de le rendre rationalisé, efficace et efficient". La fonction de conseil stratégique auprès du Parti, de l’État sur la sécurité politique, l’ordre et la sécurité sociale a été élevée d’un pas. La sécurité, la souveraineté territoriale, la position politique du pays ont été solidement protégées, créant une transformation positive de l’ordre et de la sécurité sociale, créant un tournant dans la gouvernance, la gestion de la sécurité, créant un environnement et un espace de paix, de sécurité, de sûreté, de stabilité pour le peuple dans toutes les régions du pays.

Des résultats obtenus

L’organisation du Parti de la Police a dirigé l’accomplissement fondamental de l’objectif de construire la Force de la Police du peuple "véritablement transparente, puissante, régulière, d’élite, moderne, répondant aux exigences, aux tâches dans la nouvelle situation" que la Résolution N°12, en date du 16 mars 2022 du Politburo a fixée. Le travail de transformation numérique, de remédiation aux conséquences des catastrophes naturelles, de suppression des maisons précaires et délabrées est aussi des points lumineux que la Force de la Police du peuple a obtenus dans le mandat du VIIᵉ Congrès de l’organisation centrale du Parti de la Police. Les résultats obtenus ci-dessus ne sont pas seulement la preuve vivante de la loyauté absolue de la Police populaire envers le Parti, envers la Patrie, envers le Peuple, mais fournissent aussi une pratique, créent une fondation, une motivation, une inspiration de mise en œuvre pour tout le système politique.

En se tenant fermement et en mettant en œuvre avec efficacité les lignes directrices, les politiques du Parti sur la protection de la sécurité nationale, la Force de la Police populaire a mis en valeur le rôle de force principale, de noyau pour maintenir la sécurité, affirmant la position du Vietnam dans le groupe des pays les plus pacifiques, sûrs du monde, attirant les amis, les partenaires internationaux à venir se lier d’amitié, faire des affaires avec le Vietnam. En même temps, la Force de la Police a toujours saisi en temps opportun les tendances, les problèmes nouveaux émergents dans les relations internationales, les expériences, les technologies, les connaissances avancées de l’humanité aidant le Parti à planifier des politiques appropriées dans l’objectif de construire et développer le pays.

Sous la direction du Parti, la Force de la Police a à la fois bien accompli le rôle de force de première ligne dans la prévention, la lutte contre l’épidémie de COVID-19, et a établi l’exploit de construire la Base de données nationale sur la population, ouvrant un nouveau chapitre dans la modernisation de la gouvernance de la sécurité, de l’ordre, la réforme des procédures administratives, la création de la plus grande commodité pour le peuple, les entreprises. La criminalité a été continuellement contenue, réduite année après année ; les communes sans drogue, les quartiers exemplaires, modèles en matière de sécurité, d’ordre dans notre pays sont de plus en plus nombreux ; la sécurité routière, la garantie de sécurité incendie ont connu beaucoup de rénovations, à la fois créant le développement, consolidant une société d’ordre, de discipline, de sécurité, le peuple ayant une vie plus heureuse, la sécurité humaine étant renforcée, garantie.

Coopération internationale

La coopération internationale en matière de sécurité, d’ordre ainsi que la coopération internationale en matière de défense deviennent un pilier dans les relations entre le Vietnam et de nombreux pays ; la participation active aux forces de maintien de la paix des Nations unies, la participation au sauvetage, au secours international ; la confiance politique issue des résultats de la coopération en matière de sécurité, d’ordre crée les conditions pour élargir et développer la coopération dans de nombreux autres domaines, contribuant à avoir "plus d’amis, moins d’ennemis", consolidant les relations entre le Vietnam et les pays de manière approfondie, globale, efficace.

L’image des cadres, soldats de la Police populaire, de la force participant à la protection de la sécurité, de l’ordre à la base est toujours présente dans les endroits vitaux, difficiles, dangereux, se sacrifiant pour protéger la vie, les biens du peuple ; à tout moment, en tout lieu avec l’esprit "quand le peuple a besoin, quand le peuple est en difficulté, il y a la police" affirmant l’efficacité de l’étude, du suivi de la pensée, de la morale, du style de Hô Chi Minh et des Six enseignements de l’Oncle Hô à la Police populaire ; continuant à resserrer le lien de solidarité, d’attachement étroit de la Police avec le peuple, construisant le dispositif de sécurité populaire, la base de sécurité populaire, en lien avec le dispositif de défense de tout le peuple, la base de défense de tout le peuple sur la base du "dispositif du cœur du peuple" solide, renforçant la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le régime socialiste.

Après un mandat avec de nombreuses empreintes, de nombreux résultats de caractère miraculeux, tournant, pensée rénovatrice, l’organisation centrale du Parti de la Sécurité publique a dirigé toute la Force de la Police populaire pour "surmonter soi-même", œuvrer pour le Parti, pour le peuple, avec une étape de croissance, de maturation extraordinaire, affirmant fermement le rôle de "l’épée tranchante", "le bouclier d’acier" protégeant le Parti, protégeant le Peuple et le régime socialiste, brillant des qualités du Policier révolutionnaire.

Le mandat du VIIIᵉ Congrès de l’organisation centrale du Parti de la Police pour la période 2025-2030 est le moment où tout le pays entre dans une nouvelle ère, ère de développement riche, puissant, prospère avec des opportunités, avantages très fondamentaux, mais aussi de nombreux défis et difficultés. Les nouvelles évolutions de la situation mondiale, régionale ; les problèmes de sécurité traditionnelle, non traditionnelle avec une série de problèmes de caractère de l’époque influencent directement, de multiples aspects, la construction et le développement du pays, les difficultés, défis continuant d’augmenter. Les forces hostiles, réactionnaires cherchent par tous les moyens à exploiter les lacunes, insuffisances dans la phase initiale de mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, la mise en œuvre des résolutions du Parti dans le temps récent, pour saboter, déformer, provoquer des divisions, rompre l’unité interne, voire elles cherchent par tous les moyens à saboter le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti.

Notre Parti assume sur ses épaules la responsabilité historique, dirigeant tout notre Parti, tout notre peuple, toute notre armée pour réaliser victorieusement deux objectifs stratégiques de 100 ans sous la direction du Parti, de 100 ans de fondation du pays, lesquels visent, d’ici au milieu du XXIᵉ siècle, à faire du Vietnam un pays développé, à revenu élevé. L’objectif le plus élevé, de caractère cohérent actuellement est "paix, stabilité ; développement rapide, durable et amélioration de la vie sous tous ses aspects du Peuple", pour que le Peuple vive réellement dans Indépendance - Liberté - Bonheur. La Police du peuple doit être une des forces de noyau pour réaliser ces objectifs.

"Le Peuple est la racine"

Les exigences, les tâches de construction et de défense de la Patrie dans la phase de révolution nouvelle posent une responsabilité très glorieuse à la Force de la Police populaire. Quelle que soit la circonstance, la Police populaire doit aussi être absolument loyale envers le Parti, la Patrie et le Peuple ; liée étroitement avec le peuple, assimilant profondément le point de vue "le Peuple est la racine", "le Peuple est le centre, le sujet dans toutes les lignes, politiques, travaux de sécurité, d’ordre", toujours mettant en œuvre la devise "La Police populaire se sacrifie pour la Patrie, sert le Peuple". Elle doit également continuer à aller en tête dans les mouvements de reconnaissance, de construction d’écoles, de soutien médical au peuple, surtout envers les pauvres, les compatriotes des minorités ethniques des régions reculées.

L’objectif le plus élevé du travail d’assurance de la sécurité, de l’ordre dans le temps à venir, afin de rénover fortement la pensée, d’élever le niveau des aspects du travail, est de non seulement maintenir l’environnement de paix, de stabilité, maintenir fermement la sécurité, l’ordre, construire une société d’ordre, de discipline, de sécurité, mais aussi, à travers le travail d’assurance de la sécurité, de l’ordre, de contribuer de manière importante à créer, promouvoir, saisir les opportunités, créer toutes les conditions favorables pour réaliser victorieusement les objectifs stratégiques du Parti ; la protection de la sécurité, de l’ordre doit créer la base pour le succès du développement durable, de haute qualité.

Être proactif dans la maîtrise, l’évaluation exacte de la situation, combiner harmonieusement, étroitement entre tradition et modernité, renforcer la protection du Parti, protéger le régime socialiste, protéger le Peuple, absolument ne pas laisser survenir de passivité, de surprise ; se concentrer sur l’identification et la protection solide de la sécurité dans les espaces, domaines nouveaux (souveraineté numérique nationale, sécurité économique frontalière, cybersécurité, confidentialité de l’information et sécurité des données du processus de transformation numérique).

Collaborer étroitement avec l’Armée populaire, le secteur diplomatique et les Comités, Secteurs, localités pour maintenir l’environnement de paix, de stabilité dans toutes les situations.

Continuer à réduire durablement la criminalité, construire des Communes/Quartiers sans criminalité, sans drogue, créant la base pour construire des modèles d’unités administratives socialistes. Construire une société d’ordre, de discipline, de sécurité, saine, consolider l’esprit de "suprématie de la loi", la conscience de respect de la loi dans le peuple, renforcer l’assurance de la sécurité humaine, pour la vie paisible, heureuse du Peuple.

Élargir la coopération internationale en matière de sécurité, d’ordre, établir de manière proactive une ceinture de sécurité, résoudre efficacement les défis menaçant la sécurité, les intérêts nationaux dès tôt, dès loin, depuis l’extérieur des frontières territoriales, établir le dispositif de sécurité interconnecté à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Augmenter la contribution de la Force de la Police populaire dans le maintien de la paix, de la sécurité internationale ; garantir les intérêts nationaux, les droits et intérêts légitimes du peuple.

Une industrie de sécurité autonome

Se concentrer sur la construction de l’organisation centrale du Parti de la Police transparente, puissante, globale, exemplaire, pionnière ; construire les organisations du Parti dans la Police populaire, surtout les organisations de base du Parti, ayant une haute capacité de combat. Construire la Force de la Police populaire révolutionnaire, régulière, d’élite, moderne.

Créer une percée dans le développement d’une industrie de sécurité autonome, résiliente, à double usage, moderne, créant la base pour renforcer le potentiel de sécurité et d’ordre, répondant aux exigences, aux tâches ; en même temps participer activement au développement économique - social.

Plus que tout, l’organisation centrale du Parti de la Police et toute la Force de la Police populaire doivent continuer à affirmer le rôle exemplaire, en tête dans la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti et des résolutions stratégiques du Parti par des résultats, produits concrets, avec l’esprit d’oser penser, oser faire, oser créer des percées, oser rénover, innover pour la cause commune.

Le Parti, l’État et le Peuple placent une confiance absolue dans la Force de la Police populaire. En promouvant la tradition de 80 ans de construction, de combat et de maturation, avec des empreintes marquantes dans le mandat 2020-2025, dans les temps à venir, l’organisation centrale du Parti de la Police et toute la Force de la Police populaire établiront sûrement de nombreux nouveaux exploits, nouvelles réalisations, continueront à créer des miracles, de nouvelles avancées dans tous les aspects du travail, mettant en œuvre efficacement le thème du VIIIᵉ Congrès de l’organisation centrale du Parti de la Police : "Suivre les enseignements de l’Oncle Hô - Rénover la pensée - Élever la connaissance - Être régulier et moderne - Œuvrer pour le Parti et pour le Peuple".

