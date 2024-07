Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un "leader visionnaire"

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, était un dirigeant visionnaire et un diplomate ingénieux ẹt clairvoyant qui a toujours apprécié les relations avec les pays du monde entier, a déclaré lundi 22 juillet à la VNA l’ancien secrétaire général du Parti et président du Laos, Bounnhang Vorachith.

L’ancien dirigeant lao a présenté ses condoléances et exprimé sa tristesse suite au décès du chef du Parti communiste du Vietnam, le qualifiant d’ami le plus proche du Parti, de l’État et du peuple lao.

Il a salué le secrétaire général Nguyên Phu Trong en tant que leader révolutionnaire et communiste résolu du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, qui a consacré toute sa vie aux activités révolutionnaires et à la cause de la libération nationale, de la réunification et du renouveau du Parti communiste du Vietnam.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a joué un rôle crucial dans la préservation et le renforcement de la grande amitié, de la solidarité particulière et de la coopération intégrale entre le Laos et le Vietnam, a-t-il déclaré, ajoutant que ses efforts avaient donné des résultats substantiels et des avantages pratiques pour les peuples des deux pays.

Il a souligné l’ingéniosité et la perspicacité du "diplomate" Nguyên Phu Trong, reflétées dans la façon dont il a habilement orienté la politique étrangère du Vietnam vers une approche de "diplomatie du bambou", équilibrant avec succès les relations avec tous les pays.

En particulier, la promotion des relations Laos - Vietnam - Cambodge à travers des réunions de haut niveau de leurs dirigeants a renforcé les liens politiques entre les trois pays et fait progresser leurs relations d’État à État dans la nouvelle ère. Ces efforts ont renforcé le rôle et la réputation du Parti et de l’État vietnamiens sur la scène mondiale et régionale, a souligné Bounnhang Vorachith.

Face aux développements complexes et incertains dans la région et dans le monde, il a appelé les deux pays à continuer de préserver et de resserrer leur grande amitié, leur solidarité particulière et leur coopération intégrale, à rester vigilants et à contrer de manière proactive tout complot de sabotage des forces hostiles, et à renforcer la diffusion et l’éducation pour sensibiliser le public, en particulier la jeune génération, aux traditions de longue date de leurs relations bilatérales.

VNA/CVN