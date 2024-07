Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un "théoricien à l’esprit vif "

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, était un dirigeant prestigieux du Parti qui se consacrait de tout son cœur à la prospérité et au bonheur de la nation, selon le premier vice-président de l’Association d’amitié Russie - Vietnam, Petr Tsvetov.

Adressant ses plus sincères condoléances au peuple vietnamien et aux membres du PCV suite au décès du secrétaire général, il a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Moscou que le chef du Parti l’avait impressionné en tant que théoricien à l’esprit vif dont les connaissances approfondies et les expériences considérables ont grandement contribué à la théorie de la construction du socialisme au Vietnam.

Petr Tsvetov a expliqué que ses écrits sur l’essence de la révolution socialiste du pays, le processus de rénovation, la construction de l’État de droit et la diplomatie du bambou ont jeté les bases théoriques permettant au Parti et à l’État vietnamiens de développer la nation.

L’un de ses héritages remarquables, a-t-il déclaré, est la diplomatie du bambou. L’ajout de bambous aux racines solides, aux tiges robustes et à la résilience démontre la politique étrangère du Vietnam qui consiste à sauvegarder l’indépendance et la résilience de la nation et à protéger les intérêts du peuple.

Selon le chercheur russe sur le Vietnam, le secrétaire général Nguyên Phu Trong était à la fois un grand leader et un théoricien de la révolution vietnamienne.

Petr Tsvetov a mis l’accent sur le rôle dirigeant du chef du PCV, affirmant qu’il avait un impact sur diverses institutions et classes sociales, et qu’il assumait une grande responsabilité dans chaque phase de développement de la nation.

Il a ajouté que les rencontres du secrétaire général Nguyên Phu Trong avec les dirigeants étrangers ont apporté une contribution importante aux affaires étrangères du pays, soulignant que le dirigeant vietnamien avait effectué de nombreux voyages en Russie et avait eu des entretiens avec les plus hauts dirigeants russes, ce qui a contribué à promouvoir les liens entre les deux pays.

Le chercheur russe a rappelé la dernière visite du chef du PCV en Russie en 2018, au cours de laquelle il avait assisté à la cérémonie marquant le 60e anniversaire de la création de l’Association d’amitié Russie - Vietnam et lui avait remis un Ordre du Travail de première classe.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait également prononcé un discours soulignant le rôle des relations entre les peuples des deux pays et l’importance de la diplomatie populaire, a-t-il rappelé, ajoutant que cela avait laissé une impression durable sur les participants.

Par ailleurs, le président de l’Association d’amitié Israël - Vietnam, Eyal Buvilski, a exprimé ses condoléances pour le décès du dirigeant vietnamien. Il a déclaré à la VNA que grâce à son dévouement sans réserve envers la nation, le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait aidé le Vietnam à obtenir des réalisations économiques significatives et à renforcer sa position sur la scène internationale.

Au cours de son mandat, les relations Vietnam - Israël se sont améliorées, les deux pays ayant connu des progrès majeurs dans divers domaines de coopération, a-t-il indiqué.

Eyal Buvilski, qui a vécu au Vietnam de 2001 à 2003, lorsque le PCV se fixait de nombreux objectifs "visionnaires" et "futuristes", a déclaré que les aspirations du Parti se matérialisent, attribuant le succès du pays aux contributions du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

