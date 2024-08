Le dirigeant Tô Lâm souligne l’importance de la solidarité et de l’unité

Photo : VNA/CVN

Lors de l’événement, le secrétaire général du Comité central du PCV et président vietnamien, Tô Lâm, a estimé que les tâches étaient nombreuses et nécessitaient des efforts remarquables, de la solidarité, ainsi que la coopération et le consensus de tout le Parti, de tout le peuple et de toute l'armée, pour atteindre avec succès les objectifs fixés.

"Rien ne vaut la solidarité et l'unité. La solidarité et l’unité sont notre force", a-t-il souligné.

S’agissant des axes prioritaires qui seront mis en œuvre immédiatement après l'achèvement du travail du personnel de haut niveau du Parti, il a affirmé que l'objectif immédiat était d'examiner et d'évaluer les tâches et les objectifs fixés lors du XIIIe Congrès national du Parti, afin de réaliser des percées et d’accélérer les travaux.

"Il s'agit d'une priorité très importante", a-t-il estimé, soulignant qu'il ne restait plus beaucoup de temps pour préparer le XIVe Congrès national du Parti et que de nombreux travaux clés continuaient d'être mis en œuvre.

En ce qui concerne l’édification et la rectification du Parti et le combat contre la corruption et les pratiques malsaines, le dirigeant a affirmé que dans les temps à venir, ce travail continuerait à être fortement mis en œuvre avec les mêmes objectifs, points de vue, devises, tâches et solutions que par le passé.

La prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines seront promues selon la devise "sans cesse, sans zones interdites, sans exceptions, quelle que soit l'identité de la personne concernée". Combattre la corruption et les pratiques malsaines commence par la lutte dans les agences ayant pour fonction de prévenir et de combattre la corruption et les pratiques malsaines. La lutte contre la corruption et les pratiques malsaines sera élargie en dehors du secteur public...

Le secrétaire général du Comité central du PCV et président Tô Lâm a en outre souligné la poursuite de la réforme des procédures administratives, l'élimination des difficultés et des obstacles pour créer un nouveau climat et un nouvel espace de développement socio-économique.

Photo : VNA/CVN

En matière de politique étrangère du Vietnam dans les temps à venir, il a affirmé que la politique générale du PCV, en particulier la Résolution du XIIIe Congrès du Parti, y compris la ligne directrice des affaires étrangères, ne changeait pas, soulignant l’importance de maintenir le point de vue de l'indépendance et de l'autonomie dans les affaires étrangères. Il a déclaré que les intérêts de la nation et du peuple passaient avant tout et devaient toujours être défendus et respectés, insistant sur la volonté du Vietnam d’être un ami des pays dans le monde.

Concernant les priorités de la politique étrangère du Vietnam dans les temps à venir, il a déclaré que les relations avec les pays voisins, les grandes puissances, les partenaires stratégiques intégraux, les amis traditionnels et d'autres partenaires importants, continueraient d’être promues, consolidant une situation stable et pacifique, créant les conditions les plus favorables au développement du pays.

Parallèlement à cela, les contributions du Vietnam au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde seront renforcées, outre les efforts de continuer à élever la diplomatie multilatérale, de promouvoir le rôle du Vietnam en tant que membre actif et responsable de la communauté internationale. Dans le même temps, le rôle de la diplomatie sera promu fortement pour mobiliser au mieux les forces de l'époque, contribuer à défendre fermement la Patrie de loin et à mettre en œuvre avec succès le Renouveau.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné l’édification d'une diplomatie moderne qui combine étroitement la diplomatie du Parti, la diplomatie d'État et la diplomatie populaire, la diplomatie du Parti jouant le rôle d'orientation.

VNA/CVN