Vinh Long renforce sa coopération avec la préfecture japonaise de Niigata

>> Vinh Long cherche à renforcer sa coopération avec la préfecture japonaise de Niigata

>> Le PM Pham Minh Chinh reçoit les gouverneurs de cinq préfectures japonaises

>> Renforcement de la coopération décentralisée entre le Vietnam et le Japon

Photo : Minh Tuân/VNA/CVN

Lu Quang Ngoi a souligné qu'en 2023, le Vietnam et le Japon ont célébré le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques et ont élevé leur relation au niveau d'un partenariat stratégique intégral pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde. Le 24 novembre 2023, Vinh Long et Niigata ont signé un protocole d'accord de coopération, marquant une étape importante et une opportunité pour les deux localités de coopérer plus efficacement.

Pour l'avenir, Vinh Long espère une collaboration plus efficace avec la préfecture japonaise, notamment dans l'accueil des travailleurs contractuels de Vinh Long, la formation des ressources humaines, les soins de santé, les soins aux personnes du 3e âge et le tourisme.

La province est prête aussi à promouvoir les relations commerciales et à accueillir davantage d'entreprises et d'investisseurs japonais pour explorer les opportunités d'investissement à Vinh Long, a-t-il souligné.

Il a affirmé que les autorités locales s'engagent à créer les conditions les plus favorables pour que les agences et les entreprises de Niigata puissent mettre en œuvre des activités de coopération plus intenses, concrètes et efficaces.

Photo : VNA/CVN

De son côté, le gouverneur Hanazumi Hideyo a indiqué que Niigata soutiendra la province vietnamienne avec des variétés de riz résistantes au changement climatique, visant une riziculture à basses émissions de méthane.

La préfecture de Niigata créera le meilleur environnement possible pour que les habitants de Vinh Long puissent étudier et travailler, a-t-il ajouté.

Lors de leur séance de travail, le Département provincial de l'agriculture et du développement rural de Vinh Long et l'Université de Niigata ont signé un protocole d'accord de coopération dans le secteur agricole, axé sur l'étude de variétés de riz japonaises résistantes à la sécheresse, la réduction des émissions de méthane, la mise en œuvre d'un projet d'exportation de riz bidirectionnel entre le Vietnam et le Japon, et l'échange de ressources humaines dans le secteur agricole.

Le Japon est le plus grand investisseur étranger dans la province de Vinh Long avec 11 projets d'une valeur de plus de 413 millions d'USD.

Les exportations de Vinh Long vers le Japon en 2023 ont atteint près de 128 millions d'USD, soit 17% du total de ses exportations. Et environ 138 millions d'USD sont attendus en 2024.

Au cours de la période 2010-2023, Vinh Long a envoyé près de 10.000 travailleurs contractuels au Japon, ce qui représente plus de 76% du nombre total de travailleurs de la province partis à l’étranger. Pour les sept premiers mois de 2024, ils ont été près de 850, soit près de 82%.

VNA/CVN