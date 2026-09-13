Le Sénégal accueille la flamme olympique des Jeux de la jeunesse

Le Sénégal a accueilli la flamme olympique des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) le 12 septembre à Dakar, à sept semaines du coup d'envoi de la compétition. Allumée à Athènes jeudi 10 septembre, la torche a été présentée au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, puis portée au Monument du Souvenir africain, sur la corniche de Dakar. Ces JOJ réuniront 2.700 athlètes du 31 octobre au 13 novembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

À sept semaines du coup d'envoi des Jeux de la Jeunesse (JOJ), le Sénégal a accueilli la flamme olympique en grande pompe. La cérémonie s'est tenue samedi 12 septembre à Dakar. Une première : jamais un événement olympique n'avait été organisé sur le continent africain.

Allumée à Athènes jeudi 10 septembre, la torche est arrivée le même jour au Sénégal en toute discrétion. Elle a été présentée samedi au président de la République, Bassirou Diomaye Faye. La présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, assistait à la présentation, aux côtés de quelques spectateurs aux couleurs du Sénégal.

Devant le palais présidentiel, le chef de l'État a fait de ces Jeux une affaire de génération. "C'est toute la jeunesse africaine qui vous regarde avec confiance et avec fierté", a exhorté le président Faye, saluant "l'image d'un peuple debout qui fait confiance à sa jeunesse". "Je veux, qu'en partant d'ici, ceux que nous aurons reçus dans cette période retiennent que la jeunesse africaine est débordante d'énergie, qu'elle est debout et déterminée et qu'elle est fière", a-t-il ajouté.

Cent femmes drapées d'amples tenues orange et jaune ont ensuite convoyé la torche olympique pour une cérémonie de présentation de la flamme au Monument du Souvenir africain, sur la corniche de Dakar. La vasque a été allumée par l'ancienne basketteuse sénégalaise Mame Maty Mbengue devant quelques dizaines de spectateurs et d'officiels.

"C'était très émouvant aujourd'hui de voir la flamme olympique sur le sol africain pour la première fois", a réagi la présidente du CIO Kirsty Coventry. La flamme entamera ensuite un parcours de 3.600 kilomètres pour une tournée nationale dans les 14 régions du Sénégal.

AFP/VNA/CVN