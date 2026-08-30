Le président sénégalais réceptionne des infrastructures des JOJ Dakar 2026

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réceptionné samedi 29 août le village olympique et le centre équestre à Diamniadio, dans le cadre des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le village olympique, aménagé sur le campus de l'Université Amadou Mahtar Mbow, accueillera les athlètes pendant les Jeux, tandis que le centre équestre abritera les épreuves équestres.

À l'issue de la visite, M. Faye s'est dit "très satisfait" et "davantage rassuré" par l'état d'avancement des infrastructures. Il a appelé les entreprises chargées des travaux à veiller à leur qualité et au respect des délais, à environ deux mois de l'ouverture des Jeux.

Les JOJ Dakar 2026 se dérouleront du 31 octobre au 13 novembre prochain. Quelque 2.700 jeunes athlètes sont attendus à cette première édition des JOJ organisée sur le continent africain.

Xinhua/VNA/CVN