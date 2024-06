L'industrie textile-habillement face aux nouveaux défis du marché

Le marché du textile-habillement se redresse, mais les entreprises sont confrontées à de nombreux nouveaux défis, notamment les méthodes de commande et la main-d'œuvre. Cela les oblige à développer des méthodes de gestion et à renouveler machines et à appliquer les technologies pour s'adapter au marché.

Photo : VNA/CVN

C'est l'opinion d'experts et d'entreprises avancée lors de la récente cérémonie de lancement mondial de la surjeteuse Arus de la société Jack Technology à Hô Chi Minh-Ville.

Vu Duc Giang, président de l'Association du textile-habillement du Vietnam (Vitas), a déclaré que depuis le début de l'année, le marché du textile avait eu tendance à croître de manière plus positive qu'en 2023. Le secteur fixe un objectif d'exportation de 44 milliards d'USD en 2024. Fin mai 2024, les exportations ont rapporté plus de 15,8 milliards d'USD, soit une augmentation de 4,3% sur un an. L'industrie vietnamienne du textile-habillement a prospéré parce que la plupart des grands marchés comme les États-Unis et l’Europe ont contrôlé l’inflation, contribuant ainsi à augmenter le pouvoir d’achat. En outre, les entreprises vietnamiennes ont récemment diversifié de manière proactive leurs marchés et leurs clients.

Nguyên Thi Tuyêt Mai, secrétaire générale adjointe de Vitas, a fait savoir que les entreprises avaient des commandes jusqu'à la fin du troisième trimestre, voire jusqu'à fin 2024. Cependant, elles sont également confrontées à de nombreux nouveaux défis. Les consommateurs ont tendance à acheter en ligne et leurs besoins en produits sont de plus en plus variés. Sur les marchés tels que l’UE et les États-Unis, les exigences en matière de production verte et durable, dans toutes les étapes comme matières premières, main-d’œuvre, équipements, énergie et transports, sont toutes légiférées et mises en œuvre de manière synchrone.

Une pression croissante sur sa main-d'œuvre

Dans le même temps, le secteur doit subir une pression croissante sur sa main-d'œuvre. Concrètement, jusqu'à présent, les entreprises manquent d'environ 500.000 travailleurs, aussi bien ouvriers qualifiés, managers que concepteurs de produits...

Photo : VNA/CVN

Trân Chi Gia, directeur de la société par actions Meko, a déclaré que son entreprise était confrontée à des difficultés en matière de main-d'œuvre. Il est difficile de recruter de jeunes travailleurs pour remplacer les plus anciens qui ont progressivement réduit leur productivité et les coûts de main-d'œuvre pour le produit ont augmenté.

Nguyên Tich Tuong, fondateur de Jack Technology, a souligné que depuis environ un an, "pression" et "innovation" sont deux mots populaires utilisés dans de nombreuses professions.

"Le déplacement récent de la production textile d'un pays à l'autre n'est pas simplement un déplacement géographique ou de main-d'œuvre, mais également un choix de technologie de production par les clients. Par conséquent, les entreprises qui souhaitent aller de l'avant et participer activement aux nouvelles chaînes d'approvisionnement doivent donner la priorité à l'amélioration des technologies pour améliorer leur productivité, la qualité de leurs produits et minimiser leurs coûts de production", a-t-il partagé.

VNA/CVN