Ouverture du 14e plénum du Parti communiste du Vietnam

Le 14ᵉ plénum du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIIIᵉ mandat s’est solennellement ouvert dans la matinée du 5 novembre à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Comité central du PCV, Tô Lâm. Le président vietnamien, Luong Cuong, membre du Bureau politique, a dirigé la séance inaugurale.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Ce plénum intervient alors que l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée s’emploie à achever les objectifs de l’année et du mandat 2020-2025, tout en préparant le XIVe Congrès national du Parti.

Les travaux du 14e plénum se concentrent sur deux grands volets : les questions relatives au XIVe Congrès national du Parti et celles concernant l’édification du Parti et du système politique. Chaque groupe comprend plusieurs sujets spécifiques, notamment ceux liés à la préparation du XIVe Congrès national du Parti.

Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que, face à un calendrier serré et à des exigences élevées, il était essentiel de redoubler des efforts, de faire preuve de détermination stratégique et d’agir résolument pour l’intérêt national et le rôle dirigeant du Parti.

Il a appelé les membres du Comité central à faire preuve de responsabilité et d’esprit constructif et à faire valoir l'intelligence collective dans le choix des options optimales comme dans les contributions aux contenus à l’ordre du jour.

Selon ce programme, ce plénum se poursuivra jusqu’au 6 novembre.

VNA/CVN