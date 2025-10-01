Le secrétaire générale du Parti reçoit le président de l'Assemblée nationale de Cuba

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le 1 er octobre à Hanoï, le président de l'Assemblée nationale (AN) du Pouvoir populaire de Cuba, Esteban Lazo Hernández.

La rencontre s'inscrivait dans le cadre de la visite officielle d'Esteban Lazo Hernández au Vietnam et de la coprésidence de la 2ᵉ session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba.

Le secrétaire général Tô Lâm a salué la visite qui intervient alors que les deux pays célèbrent le 65ᵉ anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (2 décembre 1960-2025) et l'"Année de l'amitié Vietnam - Cuba".

Il a souligné que cette visite témoigne de l'attention particulière que le Parti, l'État, l'Assemblée nationale et le peuple cubains, ainsi que personnellement Esteban Lazo Hernández, accordent aux relations d'amitié spéciale, de solidarité traditionnelle et de coopération intégrale entre les deux nations.

Resserrer les liens fraternels exemplaires

Tô Lâm a réaffirmé la position constante du Vietnam : rester aux côtés de Cuba pour resserrer les liens fraternels exemplaires entre les deux Partis, les deux États et les deux peuples. Il a exprimé la profonde gratitude du Vietnam pour le soutien indéfectible de Cuba durant la lutte pour l'indépendance et la reconstruction nationale, illustré par la célèbre déclaration du commandant en chef Fidel Castro : "Pour le Vietnam, Cuba est prête à verser son sang".

Le secrétaire général a réitéré la détermination du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens à consolider et approfondir davantage l'amitié spéciale, la solidarité traditionnelle et la coopération intégrale avec Cuba, en soulignant que les relations entre les deux Partis constituent la base politique et l'orientation du développement de la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Tô Lâm a invité l'AN de Cuba à continuer de soutenir les projets conjoints dans les domaines du commerce, de l'investissement, de l'agriculture, des énergies renouvelables et de la biotechnologie-pharmacie. Il a proposé de renforcer la coordination entre les deux parties afin d'intensifier les échanges théoriques et le partage d'expériences pratiques, notamment dans le contexte de la tenue du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam et du IXᵉ Congrès du Parti communiste de Cuba en 2026.

De son côté, Esteban Lazo Hernández s'est réjoui de revoir le leader du Parti Tô Lâm et a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation cubaine. Il a transmis les salutations du général Raúl Castro et du premier secrétaire, président Miguel Díaz-Canel aux dirigeants du PCV.

Le président de l'AN cubaine a salué les succès remarquables du Vietnam sous la direction du Parti communiste et exprimé le souhait de s'inspirer de son expérience dans le Renouveau et la construction du socialisme, en vue du prochain congrès du Parti en 2026.

Il a informé Tô Lâm des résultats positifs de son entretien avec son homologue vietnamien et de la 2ᵉ session du Comité de coopération interparlementaire Vietnam - Cuba. Il a remercié le Vietnam pour son aide précieuse, illustrée par la récente campagne de collecte de fonds en faveur du peuple cubain.

Le dirigeant cubain a également salué le soutien et la coopération efficaces du Vietnam dans le renforcement des capacités de production agricole en vue d'assurer la sécurité alimentaire de Cuba, la mise en œuvre de projets d'énergies renouvelables et de production de biens de consommation sur le territoire cubain, ainsi que les coentreprises dans les domaines de la biotechnologie et de la pharmacie. Il a en outre apprécié les contributions du Vietnam au développement économique de Cuba à travers des projets d'investissement dans la Zone économique spéciale de Mariel et dans plusieurs localités du pays.

Il a affirmé l'engagement des autorités cubaines à faciliter les activités des entreprises vietnamiennes sur le sol cubain.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a partagé les grandes orientations du Vietnam dans la période à venir, tirées de 50 ans de construction et de défense nationale et de près de 40 ans de Renouveau. Il a salué les propositions de la partie cubaine visant à renforcer les échanges entre les ministères, les localités et les organisations sociopolitiques, ainsi que les programmes éducatifs destinés à promouvoir la compréhension mutuelle entre les jeunes générations.

