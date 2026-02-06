Le secrétaire général Tô Lâm rencontre la communauté vietnamienne au Cambodge

Dans le cadre de sa visite d'État au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré l'après-midi du 6 février à Phnom Penh des cadres et des membres du personnel de l'ambassade du Vietnam ainsi que des représentants de la communauté vietnamienne au Cambodge, dans le cadre de sa visite d'État au Cambodge.

Étaient également présents à cette rencontre le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân et des membres de la délégation vietnamienne de haut niveau ; des représentants de l'Association khmère-vietnamienne au Cambodge (KVA), de l'Association des entreprises Vietnam - Cambodge (VCBA), ainsi qu'un grand nombre d'intellectuels, d'étudiants et de Vietnamiens de l'étranger résidant au Cambodge.

L'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Minh Vu, a souligné que la coopération économique est un point fort, le volume des échanges bilatéraux ayant atteint un niveau record de 11,33 milliards de dollars américains en 2025, soit une augmentation de 11,7 % par rapport à 2024. De nombreuses entreprises vietnamiennes souhaitent investir et développer leur production et leurs activités au Cambodge. La coordination entre les deux pays pour la résolution des problèmes liés au travail communautaire et à la protection des citoyens a également été fortement encouragée.

L'ambassadeur a présenté au secrétaire général et aux dirigeants du Parti et de l'État plusieurs recommandations concernant le statut juridique et les moyens de subsistance de la communauté, ainsi que les obstacles nécessitant un soutien et la levée des obstacles liés aux procédures d'investissement et commerciales.

Lors de la rencontre, le chef du Parti a informé les participants de la situation intérieure, notamment des résultats du 14e Congrès national du Parti, qui avait défini la vision et les orientations de développement du pays, avec la détermination d'atteindre les objectifs de développement grâce à la pleine unité de l'ensemble du système politique et au soutien unanime du peuple.

Concernant les suggestions de la population et des entreprises, le secrétaire général a affirmé que ces questions avaient été comprises, priorisées et traitées de manière constante par les dirigeants du Parti, de l'État et des agences et ministères compétents du Vietnam au cours de la période précédente.

Lors des échanges avec les dirigeants cambodgiens, les dirigeants vietnamiens du Parti et de l'État ont insisté sur le fait que le Cambodge devait continuer à mettre en œuvre des politiques favorables pour aider les personnes d'origine vietnamienne à vivre, travailler et étudier conformément à la législation cambodgienne, et à mener à bien les programmes de relocalisation, de réinstallation et de reconversion professionnelle.

Ils ont également suggéré au Cambodge de créer des mécanismes plus favorables pour aider les entreprises vietnamiennes à investir et à opérer efficacement au Cambodge, contribuant ainsi au développement national cambodgien. Par ailleurs, lors de cette visite, les dirigeants des deux Partis et des deux pays sont parvenus à un large consensus sur les orientations à privilégier pour promouvoir et renforcer les relations à l'avenir, notamment en matière de connectivité stratégique, de télécommunications, de finance et de fiscalité.

Outre la coopération économique, il convient d'accorder une plus grande attention à la coopération scientifique et technologique ainsi qu'au développement des ressources humaines, a-t-il déclaré. Il a ajouté que le Vietnam poursuivra sa coopération pour former des étudiants cambodgiens à l'apprentissage du vietnamien et des Vietnamiens à l'apprentissage du cambodgien, tout en développant la coopération dans des domaines scientifiques de pointe tels que l'intelligence artificielle et les technologies fondamentales. Il a cité le projet de l'École d'amitié Cambodge - Vietnam, le plus grand établissement scolaire de Phnom Penh accueillant 6.000 élèves, qui est en cours d'achèvement et devrait être finalisé d'ici la fin de l'année.

La relation de coopération entre le Vietnam et le Cambodge se concrétise et se renforce dans tous les domaines, de l'économie et la culture à la sécurité, selon le secrétaire général du Parti.

À l'occasion du Nouvel An lunaire du Cheval 2026, le secrétaire général Tô Lâm a adressé ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à tous les membres de la communauté vietnamienne du Cambodge, espérant qu'ils garderont toujours un profond attachement à leur Patrie.

Le secrétaire général a également fait un don de 20 000 dollars américains à la KVA afin de soutenir l'organisation d'activités plus significatives pour la communauté. De plus, il a également offert 200 cadeaux d'une valeur de 6.000 dollars pour aider et encourager les personnes en difficulté.

