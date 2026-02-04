Un avant-goût du Têt vietnamien au Laos et au Mozambique

Reconnue comme l’un des établissements clés pour la transmission et la diffusion des valeurs culturelles vietnamiennes au Laos, l’école a fait de cette tradition un événement incontournable.

Cette année marque la quatrième célébration consécutive du rituel du bánh chưng, un lien culturel précieux qui contribue à perpétuer et à diffuser les traditions vietnamiennes auprès des élèves des deux pays.

Photo : VNA/CVN

À Maputo, les membres de la communauté vietnamienne du Mozambique se sont réunis le 1er février pour le « Printemps de la Patrie », une rencontre qui a permis aux Vietnamiens de l’étranger de se retrouver dans la joie et la bonne humeur, d’échanger des anecdotes et de s’adresser leurs vœux les plus chaleureux pour le Têt.

L'ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Tran Thi Thu Thin, a présenté un bilan des performances socio-économiques du Vietnam au cours de l'année écoulée, soulignant les résolutions clés du Politburo qui ont marqué un tournant décisif en matière d'orientations de développement, de cadres institutionnels et politiques, d'indicateurs socio-économiques encourageants et de progrès notables en matière de diplomatie et d'intégration internationale.

Elle a notamment informé les participants des résultats du XIVe Congrès national du Parti communiste vietnamien, dont les décisions majeures ont ouvert une nouvelle ère de développement, témoignant de la ferme détermination et de l'aspiration du pays à un progrès encore plus grand.

Elle a exprimé l'espoir que la communauté resterait unie, qu'elle préserverait la réputation des Vietnamiens comme étant travailleurs, intègres et respectueux des lois dans le pays d'accueil, et qu'elle garderait toujours le cœur tourné vers la patrie.

Les participants ont dégusté des plats vietnamiens traditionnels tels que le bánh chưng, le gio lúa (saucisse de porc), le nem (rouleaux de printemps) et la soupe aux pousses de bambou, retrouvant ainsi un sentiment de chez-soi chaleureux et nostalgique malgré l'éloignement du Vietnam.

À cette occasion, l'ambassade a lancé une campagne de collecte de fonds pour soutenir les victimes des récentes inondations au Mozambique.

VNA/CVN