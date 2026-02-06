Renforcement de la coopération législative entre le Vietnam et le Cambodge

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Trân Thanh Mân, a eu une entrevue le 6 février à Phnom Penh, avec la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne, Khuon Sudary. Cette entrevue s'inscrit dans le cadre de la visite d'État au Cambodge du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm.

Trân Thanh Mân a exprimé son admiration pour les progrès socio-économiques du Cambodge. Il s'est dit convaincu que, sous le règne du roi Norodom Sihamoni et la direction du Parti du Peuple Cambodgien (PPC) présidé par Hun Sen, le Cambodge continuera de remporter de grands succès dans son œuvre de développement.

De son côté, Khuon Sudary a salué la réussite du XIVe Congrès national du PCV, y voyant un signe de solidarité et de confiance du peuple envers la direction du Parti. Elle a exprimé sa certitude que le Vietnam atteindra une croissance à deux chiffres et l’objectif de devenir, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis un pays à revenu élevé d'ici 2045.

Les deux dirigeants ont constaté avec satisfaction que, depuis les rencontres bilatérale et trilatérale entre les Partis du Cambodge, du Vietnam et du Laos en février 2025, les relations entre les Partis, les États et les organes législatifs du Vietnam et du Cambodge ne cessent de se renforcer. La coopération au niveau du Parti continue de guider les liens bilatéraux, tandis que les échanges de délégations de députés et des groupes de parlementaires d'amitié sont maintenus régulièrement.

La défense et la sécurité demeurent des piliers importants, garantissant l'ordre dans les zones frontalières. Parallèlement, la coopération dans l’économie, le commerce, l'éducation, la culture et le tourisme sont également intensifiée.

Trân Thanh Mân a réaffirmé la politique étrangère du Vietnam axée sur l'indépendance et la coopération, soulignant que les relations avec le Cambodge possèdent une importance stratégique et constitue un "bien inestimable". Il a également informé son homologue des préparatifs des élections législatives au Vietnam prévues pour mars 2026.

Pour la suite, les deux parties ont convenu de maintenir des contacts fréquents pour partager les expériences en matière de législation et de surveillance, de collaborer dans l’organisation des célébrations du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques Vietnam-Cambodge (24 juin 1967 - 24 juin 2027).

Les dirigeants ont également convenu de promouvoir les échanges entre les deux peuples, notamment entre des jeunes et des parlementaires ainsi que la sensibilisation sur la signification historique et l’importance de l’amitié entre les deux nations. Ils ont insisté sur l’importance de mettre en œuvre efficacement des accords de coopération conclus par les deux Assemblées nationales et de maintenir un soutien mutuel à l’égard des candidatures des deux pays au sein des forums parlementaires multilatéraux.

Enfin, Trân Thanh Mân a appelé la partie cambodgienne à régler la question de statut juridique des personnes d'origine vietnamienne au Cambodge ainsi qu'à créer des conditions favorables aux activités des citoyens et entreprises vietnamiennes sur son sol.

