XIVᵉ Congrès du Parti

Rayonnement du Vietnam : l'ao dài au service de la diplomatie culturelle

Depuis Bruxelles, au cœur de l’Europe, Dào Thu Hang, membre du Conseil d’administration de l’Union générale des Vietnamiens en Belgique et présidente du Club du patrimoine de l’ ao dài vietnamien, partage le regard de la diaspora vietnamienne sur le XIVᵉ Congrès du Parti communiste vietnamien.

>> À l’unisson de la Patrie : l’émotion des Vietnamiens d’outre-mer

>> L'essor du Vietnam vu par la jeunesse vietnamienne à l’étranger

>> XIVe Congrès du Parti : une vision stratégique pour l’essor du Vietnam dans la nouvelle ère

Photo : NVCC/CVN

Véritable jalon historique vers le développement national, le XIVe Congrès du Parti scelle l'union entre le pays et ses expatriés. Ces derniers entendent jouer un rôle clé dans cette mutation en utilisant le patrimoine culturel et l'élégance de l'ao dài comme leviers stratégiques d'influence pour magnifier l'identité vietnamienne à travers le monde.

Quel est, selon vous, le sens et la portée du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam dans un contexte où le pays entre dans une nouvelle ère de développement et d’affirmation nationale ?

Depuis Bruxelles - souvent qualifiée de "cœur de l’Europe" -, la communauté vietnamienne de Belgique, tout comme moi-même, suit avec une attention constante chaque étape du renouveau et du développement du pays. À nos yeux, le XIVᵉ Congrès du Parti ne constitue pas seulement un grand rendez-vous politique, mais représente avant tout un "point d’appui de la confiance", un tournant historique majeur pour la nation vietnamienne.

Ce Congrès se tient à un moment charnière, alors que le pays se trouve à l’aube d’une nouvelle opportunité de percée et de transformation. Il trace la voie permettant au Vietnam d’entrer pleinement dans "une nouvelle ère, l’ère de l’essor et de l’affirmation nationale", avec pour ambition de devenir un pays développé, dont la position internationale ne cesse de se consolider.

La signification la plus profonde de ce Congrès réside dans l’affirmation à la fois de la continuité et de l’innovation. Pour celles et ceux d’entre nous engagés dans le travail communautaire, le XIVᵉ Congrès est une source d’inspiration majeure pour renforcer l’esprit de solidarité. Les documents présentés au Congrès témoignent d’une vision stratégique claire, qui ne se limite pas au développement économique, mais place la culture et l’être humain au cœur du processus de développement.

Cela nous donne une motivation supplémentaire, à nous qui sommes de véritables "ambassadeurs culturels" à l’étranger, pour rester fidèles à la voie choisie par le Parti et la Nation, et pour préserver ce lien indissoluble entre la diaspora vietnamienne et la mère Patrie.

Nous percevons également dans ce Congrès un esprit de réforme vigoureux allié à une constance dans les idéaux. Pour les Vietnamiens vivant loin de leur pays, la solidité du Parti et la justesse des orientations adoptées constituent une source d’encouragement précieuse, renforçant notre fierté et notre confiance dans l’affirmation de l’identité et de la position des Vietnamiens sur la scène internationale. Le prestige du Congrès se manifeste aussi par son esprit d’ouverture et d’écoute, intégrant la voix de toutes les couches de la société, y compris celle des intellectuels, des entrepreneurs et des Vietnamiens résidant à l’étranger, comme nous.

En tant que jeune Vietnamienne vivant à l’étranger, comment évaluez-vous l’évolution et le dynamisme du Vietnam au cours des cinq dernières années (mandat du XIIIᵉ Congrès), ainsi que son image et son prestige sur la scène internationale ?

En tant que femme vietnamienne vivant et travaillant à l’étranger, mon souhait le plus profond est de voir émerger un Vietnam puissant, prospère et riche de son identité culturelle. J’espère que le XIVᵉ Congrès ouvrira des mécanismes véritablement novateurs permettant à la diaspora vietnamienne de devenir une ressource endogène forte et durable. Les politiques de mobilisation des Vietnamiens de l’étranger devraient être encore plus ouvertes et favorables, afin que chaque Vietnamien, où qu’il se trouve, puisse contribuer de la manière la plus efficace au développement du pays.

En tant que présidente du Club du Patrimoine de l’ao dài vietnamien en Belgique et membre du conseil d’administration de la Fédération générale des Vietnamiens en Belgique, je nourris plusieurs aspirations concrètes.

Faire du patrimoine un vecteur de connexion :

À travers les activités du Club du Patrimoine de l’ao dài vietnamien en Belgique, notre objectif ne se limite pas à la présentation de costumes traditionnels. Nous souhaitons que chaque ao dài devienne un véritable "message de paix et d’amitié", contribuant à rehausser la valeur et le rayonnement du patrimoine vietnamien. Préserver et promouvoir l’ao dài est, pour nous, une manière d’affirmer l’identité nationale au cœur du monde, en utilisant la culture comme un puissant levier de rapprochement entre les peuples et de valorisation de l’image du pays.

Dans le prochain mandat, j’espère également que le pays mettra en place davantage de programmes de coopération nous permettant d’organiser des expositions patrimoniales et des semaines culturelles d’envergure, notamment au sein des institutions de l’Union européenne. Il s’agit là d’un usage stratégique du "soft power" au service de la diplomatie populaire, afin de renforcer la confiance et l’attachement des amis internationaux envers un Vietnam en plein renouveau.

Être un pont de savoir et d’économie :

Dans la nouvelle période de direction du Parti, j’attends des politiques plus concrètes et plus attractives à l’égard des intellectuels vietnamiens à l’étranger. Au sein des activités communautaires de la Fédération, nous œuvrons à connecter experts, ingénieurs et entrepreneurs d’origine vietnamienne en Europe, notamment dans des secteurs clés tels que l’agriculture de haute technologie, les énergies vertes et la transformation numérique. Nous souhaitons que le pays mette en place des canaux de coopération directs, afin que les contributions scientifiques et techniques des Vietnamiens de Belgique puissent être appliquées de manière effective au développement national.

Un esprit de fidélité et de solidarité :

Engagée dans le travail communautaire, mon attente majeure demeure le renforcement durable du grand bloc de l’unité nationale. La communauté vietnamienne de Belgique, tout comme moi-même, restera toujours fidèle à la Patrie, unie et solidaire avec nos compatriotes au pays, pour construire un Vietnam moderne sur le plan technologique, fort économiquement, tout en préservant son âme et son identité culturelle.

Nous nous engageons également à être un "prolongement actif" du Parti, en défendant l’image et la crédibilité du Vietnam sur la scène internationale. À travers les activités communautaires et les classes de langue vietnamienne, nous transmettons l’amour de l Patrie aux jeunes générations, afin que, même nées en Belgique, elles puissent affirmer avec fierté : "Je suis Vietnamien(ne)."

Malgré la distance géographique, le sang des ancêtres et l’idéal d’un Vietnam prospère continuent de battre dans nos cœurs. Nous sommes convaincus qu’avec l’esprit "Unité- Démocratie - Discipline - Créativité" du XIVᵉ Congrès, le Vietnam ne sera pas seulement fort économiquement, mais aussi rayonnant culturellement. La communauté vietnamienne de Belgique est toujours prête à accompagner le pays, en y apportant à la fois son intelligence et son engagement.

Quelles sont vos attentes, ainsi que celles de la communauté vietnamienne locale, concernant le développement du pays dans la période à venir et le rôle de direction du Parti à l’horizon 2030 et 2045 ?

En réponse à la Résolution du Congrès, et en particulier à l’esprit de grande unité nationale et de mobilisation des Vietnamiens de l’étranger, la communauté vietnamienne en Belgique a mené ces dernières années de nombreuses activités concrètes, diversifiées et riches de sens en direction de la Patrie.

Photo : VNA/CVN

En premier lieu, les associations et organisations communautaires accordent une importance particulière à la préservation de l’identité culturelle nationale, à travers l’organisation d’échanges culturels et de fêtes traditionnelles telles que le Têt du Nouvel An lunaire, la Fête de la mi-automne, ainsi que des activités de promotion de l’ao dài, de la gastronomie et de la culture vietnamienne auprès du public international. Ces initiatives contribuent non seulement à renforcer la cohésion de la communauté vietnamienne à l’étranger, mais aussi à diffuser l’image d’un Vietnam pacifique, humaniste et riche de son identité.

Par ailleurs, la communauté vietnamienne de Belgique participe activement aux actions en faveur de la souveraineté maritime, aux programmes de solidarité à destination des compatriotes au pays, ainsi qu’aux campagnes caritatives et de soutien aux populations touchées par des catastrophes naturelles ou des épidémies. Elle s’implique également dans les mouvements lancés par l’ambassade du Vietnam en Belgique, témoignant ainsi du sens des responsabilités et de la solidarité de la diaspora envers la Patrie.

La communauté met également l’accent sur l’esprit d’entraide et de cohésion interne, en œuvrant à la construction d’une communauté vietnamienne en Belgique stable, bien intégrée sans pour autant se diluer, et en encourageant ses membres à respecter scrupuleusement les lois du pays d’accueil. Elle s’attache ainsi à préserver l’image d’un Vietnamien travailleur, intelligent et bienveillant aux yeux des amis internationaux.

Photos : Huong Giang/VNA/CVN

Grâce aux activités de mise en réseau, d’échange et de coopération, la communauté vietnamienne de Belgique continue de jouer un rôle actif de pont d’amitié entre le Vietnam et la Belgique, en mobilisant l’intelligence, l’expérience et les ressources de la diaspora au service de l’édification et du développement du pays, conformément à l’esprit de la Résolution du Congrès.

Quelles sont vos attentes concernant les politiques en faveur des Vietnamiens de l’étranger, afin de faciliter leur contribution à la paix, au développement et à la prospérité du pays ?

Récemment, j’ai suivi avec attention les informations émanant des autorités compétentes, tant au Vietnam qu’à l’étranger, concernant la décision du Gouvernement vietnamien d’accorder une exemption de visa de 45 jours aux ressortissants de 12 pays, dont la Belgique. Il s’agit, à mon sens, d’une politique particulièrement bienvenue.

Pour les Vietnamiens établis à l’étranger, cette mesure offre des avantages particulièrement concrets et immédiats. Elle permet avant tout une plus grande flexibilité de séjour : alors qu’auparavant nombre de ressortissants devaient solliciter un visa ou ne bénéficiaient que d’exemptions de courte durée, compliquant les séjours prolongés au pays, la durée de 45 jours autorise désormais une organisation plus sereine des déplacements, sans contrainte liée aux démarches de prolongation.

Cette avancée revêt une signification toute particulière pour celles et ceux qui vivent loin de leur terre natale depuis de longues années et souhaitent consacrer davantage de temps aux retrouvailles familiales ainsi qu’à la redécouverte du Vietnam. Par ailleurs, l’exemption de visa contribue à une réduction notable des coûts et des formalités administratives, en allégeant des procédures souvent perçues comme complexes.

Enfin, cette politique constitue un levier important pour le développement du tourisme et des échanges culturels, en encourageant les Viêt kiều à faire découvrir le Vietnam à leurs amis et proches étrangers, participant ainsi activement à la promotion de l’image du pays sur la scène internationale.

Propos recueilli par Thanh Tuê/CVN