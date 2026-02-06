Vietnam et Cambodge réaffirment leur détermination à consolider leurs relations bilatérales

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh s’est entretenu, le 6 février à Phnom Penh, avec son homologue cambodgien Hun Manet afin d’évaluer les résultats de la coopération bilatérale récente et d’examiner les orientations visant à renforcer les relations entre les deux pays dans les temps à venir.

Photo : VNA/CVN

Les deux Premiers ministres ont estimé qu’au cours de l’année écoulée, les gouvernements vietnamien et cambodgien avaient mis en œuvre de manière efficace les conclusions des rencontres entre les deux Partis et les trois Partis (février 2025), en déployant des plans de coopération avec un esprit proactif, résolu et pragmatique, aboutissant à des résultats concrets. Les relations politiques et diplomatiques n’ont cessé de se consolider et de se renforcer, tandis que les mécanismes de coopération bilatérale ont continué de jouer efficacement leur rôle.

La coopération en matière de défense et de sécurité est devenue de plus en plus substantielle. La coopération économique, commerciale et en matière d’investissement a connu une forte croissance, avec un volume des échanges bilatéraux atteignant 11,33 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 11,7% par rapport à 2024.

La coopération en matière de frontières territoriales a enregistré des avancées notables tandis que les coopérations dans les domaines de l’éducation, de la formation, de la santé, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples ont également été encouragées.

Les deux chefs du gouvernement ont souligné la nécessité de coordonner étroitement les efforts afin de signer prochainement l’"Accord sur la gestion des postes-frontières" et l’"Accord sur le régime de gestion des frontières", en vue de faciliter les échanges commerciaux transfrontaliers, d’améliorer la gestion des points de passage et de répondre aux objectifs de développement des deux pays dans la nouvelle période.

Les deux gouvernements ont réaffirmé leur engagement à appliquer de manière cohérente le principe consistant à ne pas permettre à des forces hostiles d’utiliser le territoire de l’un pour porter atteinte à l’autre, tout en maintenant la sécurité et l’ordre dans les zones frontalières et en luttant contre la criminalité transfrontalière.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties sont convenues de promouvoir rapidement l’adoption du projet de "Nouveau mécanisme de coopération économique reliant étroitement les économies du Vietnam et du Cambodge" à l’horizon 2035, avec une vision à l’horizon 2050 ; de poursuivre l’étude et l’harmonisation des plans de connexion autoroutière entre Hô Chi Minh-Ville/Môc Bài et Bavet/Phnom Penh ; et d’intensifier la coopération dans l’achat, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et agro-industriels.

Soulignant l’importance du maintien d’une frontière commune pacifique, stable, coopérative et durable, les deux Premiers ministres ont affirmé leur volonté de continuer à coordonner étroitement afin de traiter de manière appropriée et en temps opportun les questions émergentes, notamment la protection durable de l’environnement dans les zones frontalières.

Ils ont également convenu de promouvoir les négociations en vue de régler les quelque 16 % de la frontière terrestre qui n’ont pas encore fait l’objet de délimitation et de bornage, et de renforcer la gestion des frontières terrestres et maritimes dans un esprit de compréhension mutuelle, de respect réciproque et de conformité au droit international.

Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à préserver, à consolider et à promouvoir sans cesse les relations bilatérales.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a demandé à la partie cambodgienne de continuer à accorder de l’attention au règlement de la question de statut juridique des personnes d’origine vietnamienne vivant au Cambodge.

