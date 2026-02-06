Phnom Penh

Tô Lâm assiste à la cérémonie de mise en chantier de l'École d'amitié Cambodge - Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président du Sénat cambodgien, Hun Sen, ont assisté le 6 février à Phnom Penh à la cérémonie de pose de la première pierre de l'École d'amitié Cambodge - Vietnam, dans le cadre de la visite d'État du dirigeant vietnamien au Cambodge.

Lors de la cérémonie, le gouverneur de Phnom Penh, Khuong Sreng, a exprimé sa profonde gratitude au gouvernement et au peuple vietnamiens, ainsi qu'à l'ambassade du Vietnam au Cambodge, pour leur coordination et leur soutien dans la construction de l'école. Il a qualifié ce projet d'essentiel pour la banlieue de la capitale cambodgienne.

L'École d'amitié Cambodge - Vietnam est construite sur le campus de l'École primaire et secondaire Samdech Techo Hun Sen Dangkor, rue 217. Ce site, qui servait autrefois de base logistique aux troupes de volontaires vietnamiens après la libération du Cambodge le 7 janvier 1979, a ensuite été dédié à l'éducation.

Compte tenu de son importance historique et afin de préserver et de renforcer l'amitié étroite entre les deux pays, dans un esprit de rapprochement des jeunes, des générations et de l'avenir, le ministère cambodgien de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports a décidé de renommer l'établissement "École d'amitié Cambodge - Vietnam".

L'école compte actuellement 11 bâtiments et 54 salles de classe, un personnel de 135 enseignants et administrateurs, et accueille environ 6.000 élèves, de la maternelle au début du secondaire. Grâce au soutien du gouvernement et du peuple vietnamiens, l'établissement sera modernisé et agrandi afin d'améliorer ses infrastructures, de moderniser son environnement d'apprentissage et d'augmenter sa capacité d'accueil.

Les nouvelles constructions comprennent deux bâtiments polyvalents de deux étages et huit bâtiments de trois étages, comprenant environ 200 salles de classe, deux réfectoires et d'autres installations. La durée des travaux est estimée entre huit et douze mois.

