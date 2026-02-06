L'ambassade du Vietnam en R. de Corée réagit à des propos offensants envers les Vietnamiennes

L'ambassade du Vietnam en République de Corée a envoyé le 6 février un note diplomatique exprimant sa position concernant des propos jugés méprisants à l’égard des femmes vietnamiennes, tenus par le chef du district de Jindo, province de Jeolla du Sud.

Photo : CTV/CVN

Lors d'une réunion officielle, le chef du district de Jindo, Kim Hee Soo, a suggéré des mesures démographiques consistant à "importer des jeunes femmes du Sri Lanka ou du Vietnam pour les marier aux jeunes hommes des zones rurales". Relayés par les médias sud-coréens, ces propos ont provoqué une vague d'indignation au sein de l'opinion publique et de la communauté vietnamienne, dénonçant un manque grave de sensibilisation aux droits de l'homme, à la diversité culturelle et à l'égalité des genres.

Dans son note diplomatique, l'ambassade du Vietnam a rappelé que depuis plus de 30 ans, le gouvernement et le peuple vietnamiens s'efforcent de bâtir une amitié et une coopération d'égal à égal avec la République de Corée. Elle a souligné que le partenariat stratégique global entre les deux nations a obtenu des résultats indéniables, grâce notamment aux contributions importantes de la communauté vietnamienne en République de Corée.

Insistant sur le respect de la dignité et de l'honneur des citoyens, en particulier des femmes, comme une valeur fondamentale partagée par les deux peuples, l'ambassade du Vietnam a affirmé que les propos insultants ou l'utilisation de termes inappropriés, tels que "importer des femmes vietnamiennes", sont des actes qui doivent être examinés avec sérieux et corrigés dans un esprit constructif.

L'ambassade du Vietnam a estimé qu'une reconnaissance des erreurs accompagnée d'actions concrètes permettra de renforcer la confiance et de consolider le partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée.

Selon le journal Joongang Ilbo, le chef du district de Jindo, Kim Hee Soo a présenté ses excuses le matin du 6 février pour avoir utilisé le terme "importer". Il a expliqué que ses propos visaient uniquement à souligner les problèmes structurels liés à la baisse de la population et des mariages dans les zones rurales, sans intention de dénigrer un pays ou un individu spécifique.

VNA/CVN