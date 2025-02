Le secrétaire général Tô Lâm expose sa vision de l’avenir de Hà Giang

En saluant les réalisations de l’organisation provinciale du Parti, des autorités et de la population, le leader du Parti a souligné les atouts locaux, à commencer par ses ressources naturelles riches et précieuses propices au développement de produits agricoles distincts.

Nichée dans une région dotée de microclimats rares et de sols fertiles, Hà Giang est particulièrement bien placée pour cultiver des cultures de haute montagne, du bétail et des herbes médicinales que l’on ne trouve nulle part ailleurs dans le pays, qui peuvent être transformées en production industrielle.

L’utilisation durable des ressources forestières, combinée à la conservation de la biodiversité, crée des opportunités intéressantes pour développer des produits pharmaceutiques verts.

Des atouts pour accélérer la croissance économique

De plus, Hà Giang est dotée de ressources touristiques abondantes et distinctives, complétées par une main-d’œuvre jeune et travailleuse. Ces atouts constituent une base solide pour la croissance socio-économique future, a-t-il noté.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné l’importance de poursuivre l’édification et le remodelage du Parti pour assurer un système politique sain et puissant. Il a également souligné la puissance de la culture, du peuple et de la grande union nationale comme forces motrices du progrès continu de Hà Giang.

Les préparatifs pour le succès des congrès du Parti à tous les niveaux doivent être minutieux, a-t-il déclaré.

Pour exploiter pleinement les piliers de Hà Giang que sont le tourisme, le commerce transfrontalier, l’agro-foresterie et la production d’herbes médicinales, les comités locaux du Parti, les autorités et le système politique doivent faire preuve d’une détermination inébranlable, de créativité et d’une volonté d’adopter l’innovation, accélérer la réforme administrative et améliorer l’environnement des affaires.

En outre, une agriculture intelligente, biologique et sûre doit aller de pair avec le développement du tourisme, en veillant à ce que les deux secteurs bénéficient l’un de l’autre tout en préservant l’environnement.

Reconnaissant les défis auxquels sont confrontées les régions éloignées comme Hà Giang, le leader du Parti a appelé à des investissements importants dans les réseaux de transport, les installations aux postes-frontières, les services logistiques et les infrastructures intelligentes pour les soins de santé et l’éducation.

L’économie numérique et le commerce électronique sont particulièrement prometteurs pour l’autonomisation des communautés rurales, permettant aux agriculteurs et aux petites entreprises d’atteindre des marchés plus larges. Dans le même temps, une meilleure gestion des forêts et des ressources en eau assurera la durabilité à long terme pour les générations à venir, a-t-il indiqué.

Le chef du Parti a plaidé en faveur de politiques qui encouragent l’installation à long terme dans les zones frontalières en améliorant les services d’éducation et de santé et en favorisant la sensibilisation à la défense nationale parmi les groupes ethniques. Il a également demandé à la province d’améliorer le niveau de vie de tous les résidents, de réduire l’écart de richesse entre les groupes ethniques et d’élaborer des plans durables de réduction de la pauvreté.

En accord avec les propositions de Hà Giang, le secrétaire général Tô Lâm a demandé au Bureau du Comité central du Parti de recueillir des suggestions et de les transmettre aux agences compétentes pour examen.

À cette occasion, le leader du Parti et son entourage ont offert des cadeaux à 20 familles bénéficiaires des politiques sociales et à d’anciens révolutionnaires.

