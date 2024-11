Hà Giang lance la construction de 24 maisons pour les familles pauvres

Le Comité populaire du district de Vi Xuyên, province montagneuse de Hà Giang (Nord), a organisé le 21 novembre la cérémonie de mise en chantier de 24 nouvelles maisons pour remplacer des maisons temporaires et délabrées dans 18 communes.

Photo : VNA/CVN

Cette initiative s'inscrit dans la cadre du mouvement national d'émulation "Tout le pays s'unit pour éradiquer l'habitat précaire", dans le but d'améliorer les conditions de vie des habitants des zones défavorisées, de contribuer à la Nouvelle ruralité, d'assurer le bien-être social et de promouvoir le développement durable local.

Dinh Thê Manh, secrétaire du Comité du Parti du district de Vi Xuyên et chef du Comité de pilotage du district pour l'éradication de l'habitat précaire, a déclaré que le district avait pour objectif d'achever 45 nouvelles maisons avant le Nouvel an lunaire 2025 et 89 autres d'ici la fin avril de l'année prochaine.

Près de 600 millions de dôngs (23.604 USD) ont été collectés lors d'un événement organisé le même jour dans la commune de Ngoc Linh pour soutenir le district dans ce domaine, mettant en valeur les efforts collectifs des entreprises, organisations et individus locaux.

VNA/CVN