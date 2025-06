La nouvelle province de Vinh Long, futur pôle de croissance du Delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Au cours de la séance, il a présenté un plan ambitieux pour que la nouvelle province de Vinh Long, issue de la fusion des trois localités, devienne un pôle de croissance dynamique capable de mener le Delta du Mékong vers une nouvelle ère de développement, en phase avec le reste du pays.

Le leader du Parti a souligné que la fusion ne constituait pas un simple ajustement administratif, mais une initiative stratégique visant à restructurer le développement en faveur de l’intégration, de l’efficacité et de la compétitivité.

La nouvelle entité s’appuiera sur des atouts complémentaires en matière d’économie, de culture et de ressources humaines pour devenir un pôle de croissance majeur dans la région, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les trois provinces possèdent des structures économiques, des atouts industriels et des situations géographiques naturellement complémentaires, constituant une base solide pour leur intégration au sein d’une entité de développement harmonisée et globale. Sur les plans culturel et social, elles partagent une population stable et une identité régionale commune, propices à l’intégration institutionnelle, à la gouvernance synchronisée, au développement des ressources humaines et à la préservation de l’harmonie culturelle. Ce sont là les conditions essentielles à l’établissement d’une unité administrative et économique forte, performante et dotée d’une compétitivité exceptionnelle, tant au niveau régional que national.

Il a affirmé qu’il s’agissait d’une opportunité stratégique de passer d’un modèle de développement provincial à un modèle de coordination régionale, doté d’une envergure suffisante pour attirer des investissements stratégiques, mettre en œuvre des projets d’infrastructures interconnectés, numériser la gouvernance publique, promouvoir un développement économique vert et répondre efficacement au changement climatique.

Photo : VNA/CVN

Il est crucial que cette fusion s’accompagne d’une gouvernance moderne : une structure organisationnelle rationalisée, une gestion transparente, des avancées technologiques et une coordination flexible, afin de créer un pôle de croissance à fort impact, résilient et capable de mener le delta du Mékong vers une nouvelle phase de développement national, a-t-il déclaré.

Le chef du Parti a affirmé que, grâce à sa situation entre les cours inférieurs des fleuves Tiên et Hâu et en bordure de la Mer Orientale, la nouvelle province de Vinh Long est prête à réunir tous les éléments nécessaires pour devenir un pôle économique, logistique, agricole de haute technologie, d’énergies renouvelables et de services maritimes clé pour l’ensemble du Delta du Mékong. Sa position stratégique lui permet de servir de passerelle essentielle reliant les sous-régions intérieures à l’espace maritime et aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Cela constitue une base solide pour le développement d’une zone économique écologique moderne et distinctive, ainsi que d’un modèle urbain fluvio-côtier. Un tel modèle est non seulement résilient au changement climatique, mais s’inscrit également dans la transition plus large vers un modèle de croissance durable dans le Delta du Mékong.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la nouvelle province doit passer proactivement d’une réflexion à court terme à une vision stratégique à long terme, marquée par une vision claire, de la cohérence et de la détermination. Cette transition doit aller au-delà de la gestion administrative pour s’orienter vers une gouvernance axée sur le développement, passant d’actions isolées à une coordination globale entre les comités du Parti, les organismes gouvernementaux, les entreprises et les citoyens, a-t-il indiqué.

Ayant confié des tâches spécifiques aux bureaux permanents des comités du Parti des trois provinces, il leur a demandé d’examiner en profondeur l’état d’avancement des résolutions de leurs congrès provinciaux du Parti pour la période 2020-2025, tout en réformant les structures organisationnelles et en améliorant la communication afin de parvenir à un consensus.

Photo : VNA/CVN

Un plan de développement global et unifié est nécessaire pour exploiter les atouts complémentaires de chaque région, afin de bâtir un pôle de croissance compétitif fondé sur l’innovation verte, intelligente et numérique. Le développement économique doit se concentrer sur la science, la technologie et la croissance du secteur privé, parallèlement à l’amélioration de la protection sociale et à la réduction de la pauvreté, en particulier pour les communautés défavorisées et les minorités ethniques, a déclaré la secrétaire générale Tô Lâm.

Le renforcement des organisations du Parti est crucial pendant cette transition, en mettant l’accent sur la discipline, l’éducation idéologique et la préparation des prochains congrès du Parti afin de garantir un leadership efficace et la confiance des responsables et du public, a souligné le dirigeant.

Bên Tre, Trà Vinh et Vinh Long bénéficient d’emplacements stratégiques, servant de portes d’entrée vers le cours inférieur du Mékong. Ces provinces jouent un rôle crucial dans l’économie maritime, l’agriculture de pointe, les énergies renouvelables, la culture et le tourisme, et abritent la plus grande communauté ethnique khmère du Vietnam.

Mettant en œuvre le plan de réorganisation des unités administratives et développant un modèle administratif à deux niveaux, les comités du Parti des trois localités ont rapidement publié plus de 30 documents, aboutissant à plus de 14 tâches spécifiques par province. Ces initiatives ont été menées à bien avec des échéanciers précis et des résultats mesurables.

Les provinces ont également achevé les préparatifs de la réorganisation administrative, notamment la fusion des unités administratives et la consolidation des frontières provinciales. Des propositions de modifications ont été soumises au gouvernement : Bên Tre a réduit le nombre de communes et de quartiers à 48, Vinh Long à 35 et Trà Vinh à 41.

Par ailleurs, 345 personnes concernées par ces changements administratifs ont perçu leurs droits, et des examens complémentaires sont en cours pour garantir un soutien complet. Des mesures ont été prises pour réaffecter les actifs publics excédentaires et réaffecter les fonds d’investissement afin d’éviter toute perturbation des projets en cours.

