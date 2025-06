Les Partis vietnamien et lao renforcent leurs relations

Félicitant Bounleua Phandanouvong pour ses nouvelles fonctions, Trân Câm Tu s'est dit confiant que ce responsable lao, fort de sa vaste expérience et de la confiance du Parti et de l'État lao, continuera d'apporter une contribution importante à la mise en œuvre de la politique étrangère du Parti et de l'État lao, ainsi qu'au développement de la solidarité particulière entre les deux pays.

Il a proposé que, dans le contexte des évolutions complexes dans le monde et la région, avec des opportunités et des défis interdépendants, les commissions des relations extérieures des deux Parties continuent de promouvoir la tradition de leurs relations solides, de renforcer les échanges d'informations et de se coordonner étroitement pour mener à bien les missions qui leur sont confiées, contribuant ainsi à renforcer et à approfondir la solidarité particulière et la coopération globale entre les deux Partis et les deux nations.

Rapportant à son hôte les résultats de son entretien avec le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, Bounleua Phandanouvong a affirmé qu'en toutes circonstances, la Commission des relations extérieures du Comité central du PPRL mettra tout en œuvre pour s'acquitter au mieux des missions confiées par les deux Partis et les deux États, et pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par leurs dirigeants de haut niveau.

Il a remercié le Vietnam pour son soutien et son aide sincères et efficaces au Laos au fil des ans, affirmant que son pays mettrait tout en œuvre, aux côtés du Vietnam, pour préserver, entretenir et développer la solidarité particulière entre le Laos et le Vietnam, au bénéfice de leurs peuples et pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Le même jour, le responsable lao a visité l'Académie nationale de sciences politiques Hô Chi Minh, où il a rencontré le personnel, les enseignants et les étudiants de l'académie et s'est entretenu avec eux de la solidarité particulière entre le Vietnam et le Laos.

