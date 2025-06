Le Vietnam attache de l'importance à ses relations avec Maurice

Lors de la cérémonie, le président Dharambeer Gokhool a affirmé que Maurice attachait toujours une grande importance au développement des relations traditionnelles de coopération et d'amitié avec le Vietnam. Il a exprimé le souhait de voir cette coopération progresser de manière substantielle, notamment dans les domaines de l'économie, du commerce, de l'investissement, du tourisme, de l'éducation, de l'agriculture et des produits pharmaceutiques.

Le président mauricien a salué l'expérience du Vietnam en matière d'aquaculture et d'exportation de produits aquatiques, et a suggéré que les deux pays renforcent leur coopération dans ce secteur à travers des échanges d'expertise et d'expériences. Selon lui, grâce à sa position géographique stratégique, sa stabilité politique, ses politiques fiscales et tarifaires attractives, ainsi qu'à ses conventions de non-double imposition et ses accords de libre-échange avec de nombreuses régions du monde, Maurice pouvait servir de passerelle stratégique pour les entreprises vietnamiennes souhaitant s'implanter en Afrique.

Il a également remercié le Vietnam pour son soutien constant aux efforts de Maurice dans les litiges juridiques et diplomatiques liés à la souveraineté sur l'archipel des Chagos, et a annoncé que son pays envisageait de soutenir la candidature du Vietnam au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer (TIDM).

Le président mauricien a exprimé le souhait que l'ambassadrice vietnamienne engage activement le dialogue avec les autorités compétentes de Maurice afin de mettre en œuvre des initiatives concrètes contribuant au développement des relations bilatérales.

De son côté, l'ambassadrice Trân Thi Thu Thin a transmis les félicitations du président vietnamien Luong Cuong à l'occasion de l'investiture du président Dharambeer Gokhool, et l'a invité à effectuer une visite officielle au Vietnam. Elle a exprimé le souhait que les autorités mauriciennes continuent de soutenir la communauté vietnamienne vivant, étudiant et travaillant à Maurice, contribuant ainsi au renforcement des liens d'amitié entre les deux pays.

Le même jour, l'ambassadrice a effectué des visites de courtoisie auprès du ministre du Commerce et de la Protection des consommateurs, John Michael Tzoun Sao Yeung Sik Yuen, et du ministre des Services financiers et de la Planification économique, Jyoti Jeetun.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont convenu de mettre en œuvre des mesures concrètes pour faciliter l'exploration des marchés, la recherche d'opportunités d'investissement et de coopération, et le renforcement des échanges commerciaux et financiers entre le Vietnam et Maurice.

