Les contributions de Nguyên Phu Trong estimées par des dirigeants communistes

D'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Europe, les dirigeants de Partis communistes du monde entier ont exprimé leur admiration et leur appréciation pour les grandes contributions du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un dirigeant dévoué au peuple

>> Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une grande perte

>> Réalisations du Vietnam sous la direction du SG Nguyên Phu Trong

Photo : VNA/CVN

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information à New Delhi, le secrétaire général de The All India Forward Bloc, G. Devarajan, a estimé que le mandat du secrétaire général Nguyên Phu Trong avait laissé de grandes remarques dans la consolidation du Parti communiste du Vietnam (PCV), le développement économique et lutter contre la corruption.

Le leader du PCV a également présenté de nombreuses orientations stratégiques et politiques globales importantes en matière de développement économique, soutenant les réformes économiques visant à maintenir la croissance.

L'un des points les plus marquants du mandat du secrétaire général Nguyên Phu Trong est la campagne anti-corruption sans compromis. Une autre marque est la stratégie de politique étrangère proactive, diversifiée et multilatérale, visant à renforcer la position internationale du Vietnam et à promouvoir les partenariats stratégiques du Vietnam avec les puissances mondiales. Le Vietnam a joué un rôle actif dans les missions de maintien de la paix de l'ONU et est partisan des normes et de la coopération internationales sur des questions telles que le changement climatique et le développement durable.

Cultiver des relations solides

Le secrétaire général du Parti joue également un rôle important dans le renforcement des relations entre des Partis, en cultivant des relations solides avec les Partis communistes et socialistes du monde entier.

G. Devarajan a estimé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait apporté une grande contribution à la promotion de la culture vietnamienne, en utilisant la diplomatie culturelle pour relier le Vietnam au monde.

Le camarade secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacré toute sa vie à la cause du Parti, du pays ainsi qu'au bonheur du peuple. Sous la direction du PCV dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a réalisé de nombreuses grandes réalisations et continue ses efforts pour la paix, la stabilité et le développement. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Parti communiste égyptien Salah Adly Abdelhafiz dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information au Caire le 21 juillet.

Salah Adly Abdelhafiz, au nom du Comité central du Parti communiste égyptien, a adressé ses sincères condoléances au PCV et au peuple vietnamien suite au décès du leader inspirant Nguyên Phu Trong. Le secrétaire général est un ami fidèle et un camarade des Partis communistes arabes et du peuple arabe, en particulier du peuple palestinien.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong est un révolutionnaire qui a consacré toute sa vie à la lutte pour l’édification du socialisme, pour un Vietnam libre, développé et prospère, a souligné le secrétaire général du Parti communiste d'Uruguay, Juan Castillo, dans une interview accordée à l'Agence vietnamienne d’information en Amérique du Sud.

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était l'un des principaux théoriciens du Vietnam. Dans ses propositions théoriques et pratiques sur le processus révolutionnaire vietnamien, le secrétaire général a particulièrement mis l'accent sur le travail de protection du bloc de grande union nationale, de protection de la culture et du rôle du Parti, sur le maintien des relations étroites entre le Parti et le peuple ainsi que de la large participation de la population à tous les aspects de la vie et à la lutte contre la corruption.

Dans le domaine des affaires étrangères, avec la politique de "diplomatie du bambou" du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Vietnam a élargi ses relations avec tous les pays du monde, au service de la protection de la paix et de l'intégration internationale et en promouvant le développement commercial, sur le principe de l'indépendance et de l'autonomie.

Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information à Bruxelles, dans son message de condoléances, suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le chef du Département des Affaires étrangères du Parti du travail de Belgique (PTB), Bert De Belder, a précisé que la Belgique pouvait ressentir cette grande perte d'un leader respecté comme le camarade Nguyên Phu Trong.

VNA/CVN