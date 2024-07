Les Vietnamiens de Russie gardent leurs souvenirs sur le secrétaire général Nguyên Phu Trong

Selon le président de l'Association des Vietnamiens de Russie, Dô Xuân Hoàng, les Vietnamiens de Russie considèrent cela comme une grande perte pour la nation et pour chaque Vietnamien, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

Les Vietnamiens à l'étranger peuvent clairement constater que sous la direction du Parti dirigé par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, la politique économique et étrangère du pays a été très performante, contribuant à améliorer la position des Vietnamiens à l’étranger, a-t-il dit.

Selon lui, la meilleure façon de se souvenir et de rendre hommage au leader du Parti Nguyên Phu Trong est de continuer à suivre son exemple, avec le dévouement au travail, au processus d’édification et de défense du pays.

Pour sa part, Trân Phu Thuân, vice-président permanent de l'Association des Vietnamiens de Russie et enseignant à l’Institut des chemins de fer de Moscou, a rappelé ses quatre rencontres avec le secrétaire général, une personne proche et simple qui a conquis le cœur de tous.

Le décès du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong est une grande perte pour le peuple vietnamien, pour la communauté vietnamienne de Russie et pour les amis russes, a dit Trân Phu Thuân.

En tant que chercheur scientifique et directeur de la Fondation "Tradition et Amitié", Nguyên Quôc Hung a déclaré apprécier hautement les travaux théoriques du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Même s'il est décédé, les leçons laissées par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong restent profondément gravées dans le cœur de chaque Vietnamien de la Russie.

De nombreux amis russes ont adressé leurs condoléances à la communauté vietnamienne. Viktor Petrov, membre du conseil d'administration de la Fondation soviétique pour la paix et membre du Comité soviétique de soutien au Vietnam, a déclaré ressentir de la douleur que traverse le Vietnam après le décès du secrétaire général Nguyên Phu Phong.

Affirmant les grandes réalisations du secrétaire général Nguyên Phu Trong, il a déclaré souhaiter voir un Vietnam développé, prospère, riche et beau et rester toujours un ami sincère et loyal du peuple russe.

