La personnalité de Nguyên Phu Trong dans l’esprit du peuple

Photo : VNA/CVN

Phan Anh Tuân, ancien rédacteur en chef du journal Cà Mau, domicilié dans le quartier 8, de la ville de Cà Mau, province du même nom, a exprimé avec émotion : Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong est une grande douleur et immense perte pour notre Parti. Sous la direction sage et ingénieuse du secrétaire général Nguyên Phu Trong, notre Parti et notre pays se sont renforcés, surmontant toutes les difficultés et tous les défis et accumulant de grandes réalisations dans tous les domaines. Notre peuple est vraiment heureux et fier des innovations mises en œuvre par le Parti et l’État.

Ses pensées et avis profonds sur l'édification du Parti, le développement socio-économique et la défense de la Patrie constituent toujours une ligne directrice pour l'action du Parti, des cadres, des membres du Parti et du peuple.

Un communiste exemplaire

Selon Phan Anh Tuân, tout au long de sa vie révolutionnaire, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a sans cesse démontré la pureté et le caractère exemplaire d'un communiste, digne d'être un exemple à suivre pour les cadres et les membres du Parti. La lutte contre la corruption initiée par le secrétaire général ces derniers temps a notamment obtenu d’excellents résultats, sans zones interdites et sans favoritisme envers qui que ce soit.

En nous concentrant sur la promotion du travail de prévention et de lutte contre la corruption, la négativité et le gaspillage, nous promouvons l'efficacité dans la construction et le réajustement du Parti et du système politique de l’échelle centrale à l’échelle locale avec intégrité, force, et renforçant la confiance des responsables et membres du Parti et de la population à travers le pays. À l’image de la confiance qu’a toujours inspirée le style de leadership du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Phan Anh Tuân a affirmé sa confiance absolue dans la direction du Parti, promouvant l'esprit de solidarité et les traditions révolutionnaires ; éduquant et encourageant la jeune génération à apprendre de l'exemple du secrétaire général Nguyên Phu Trong pour continuer à bien accomplir la tâche d’édification et de défense de la Patrie pendant la période actuelle d'innovation et d'intégration nationale.

Un leader proche des habitants

Photo : VNA/CVN

Au cours de sa carrière, Nguyên Phu Trong a toujours prêté attention et affection au Comité du Parti, au gouvernement et à la population de la province de Thanh Hoa (Centre). Tandis qu’il occupait le poste de président de l'Assemblée nationale, puis de secrétaire général du Comité central du Parti, Nguyên Phu Trong a rendu visite à trois reprises au Comité du Parti, aux autorités et à la population de la province de Thanh Hoa.

En rappelant qu'en septembre 2011, le secrétaire général Nguyên Phu Trong visitait et travaillait dans le district frontalier de Muong Lat (province de Thanh Hoa), Triêu Minh Xiêt, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du district de Muong Lat, ne cache pas son émotion en confiant : "À cette époque, j’étais chef du bureau chargé des affaires ethniques, relevant du Comité populaire du district de Muong Lat. Je faisais partie de la délégation du district et de la province accompagnant le secrétaire général pour visiter et se renseigner sur la mise en œuvre de la Résolution N°26 du 7e plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam du Xe mandat sur l'agriculture, la paysannerie et la ruralité, dans la commune de Trung Ly et la commune de Muong Chanh - les localités les plus difficiles du district".

L'impression indélébile laissée à Triêu Minh Xiêt comme aux fonctionnaires et habitants du district de Muong Lat, est la sympathie et la bienveillance du secrétaire général Nguyên Phu Trong. Le haut dirigeant n'a pas hésité à se rendre dans le district le plus difficile du pays, s’est empressé de prendre des nouvelles de la production et de la vie des habitants des communes de Muong Chanh et Trung Ly. Il a reconnu les efforts du Comité du Parti, des autorités locales et des habitants issus d’ethnies minoritaires du district de Muong Lat dans le développement socio-économique, la mise en œuvre d’une agriculture sédentaire et l’amélioration progressive de la vie des peuples.

Le secrétaire général a proposé que la province de Thanh Hoa sélectionne et se concentre sur la construction de la commune de Muong Chanh en une nouvelle commune rurale dans la zone frontalière montagneuse, puis reproduise ce modèle dans d'autres villages et hameaux. Conformément à la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, au cours des 13 dernières années, avec l'attention des autorités centrales, de la province et à travers des programmes nationaux ciblés, le district de Muong Lat a concentré ses capitaux et ses investissements sur de nombreux ouvrages importants, tels que des locaux de l’administration communale, des postes de santé, des maisons culturelles de villages et hameaux, des écoles, des voies de communication, des systèmes d'irrigation ou encore des réseaux d'électricité et d'eau potable. Les habitants de la commune de Muong Chanh ont également contribué en ressources humaines et matérielles à la construction de voies de circulation intra-villageoises d'une valeur de centaines de millions de dôngs.

"C'est la bienveillance et la sympathie du secrétaire général Nguyên Phu Trong qui ont rendu les responsables et les habitants de Muong Lat et plus largement, de la commune de Muong Chanh, plus unis et déterminés à surmonter les difficultés et se concentrer sur un développement fort dans des domaines tels l’économie, la sécurité politique et la construction de nouvelles zones rurales", a fièrement affirmé Triêu Minh Xiêt.

Photo : VNA/CVN

Dans son respect infini et ses condoléances au secrétaire général Nguyên Phu Trong, Lê Van Châu, secrétaire de la section provinciale de Thanh Hoa de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh, a affirmé que le secrétaire général avait eu une affection, une attention, une confiance et des attentes particulières envers l'Union de la jeunesse et les jeunes générations. Lê Van Châu se souvient encore clairement que dans son discours au XIIe Congrès national de l'Union de la jeunesse, mandat 2022 - 2027 (décembre 2022), le secrétaire général avait affirmé que la jeunesse restait une important pilier de de la nation. Il a d’ailleurs proposé de nombreuses orientations et directions pour le développement de l'Union de la jeunesse. Il a inspiré les jeunes du pays. L'image du secrétaire général Nguyên Phu Trong souriant, vêtu de la chemise bleue de l'Union de la jeunesse restera gravée dans l'esprit des responsables de l'Union de la jeunesse de Thanh Hoa en particulier et du pays en général.

Un exemple d'esprit de travail

Photo : VNA/CVN

En apprenant la nouvelle du décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le vétéran Nguyên Bau, domicilié dans le quartier Quyêt Thang, de la ville de Biên Hoà, province de Dông Nai (Sud), n'a pu s'empêcher de se sentir choqué et triste.

Avec un style simple, proche du peuple, toujours à l'écoute et sympathisant avec les citoyens, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a gagné la confiance et l'amour du peuple.

Bien qu'il n'ait jamais rencontré le secrétaire général, en suivant les médias, Nguyên Bau a vu des images du secrétaire général prévenant, proche du peuple, doux et modéré dans son style de travail, mais féroce dans la prévention et la lutte contre la corruption, renforçant la confiance du peuple envers le leadership du Parti dans l’édification nationale pour la prospérité du peuple, la puissance du pays et une société juste, démocratique et civilisée.

"Ces derniers temps, malgré sa santé fragile, le secrétaire général Nguyên Phu Trong restait dévoué au travail du pays. Le sacrifice et l'esprit de travail du secrétaire général sont un brillant exemple pour tout le peuple, les fonctionnaires et les membres du Parti", a affirmé le vétéran Nguyên Bau.

Ha Mai Tuyên - Xuân Lôc/CVN