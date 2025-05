Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, entame une visite d'État en Azerbaïdjan

>> L’ambassadeur azerbaïdjanais souligne l’importance historique de Tô Lâm

>> La visite d'État du chef du Parti en Azerbaïdjan portera les relations bilatérales à une nouvelle hauteur

>> La visite du chef du Parti en Azerbaïdjan, un jalon important des liens bilatéraux

Le Vietnam et l'Azerbaïdjan entretiennent une amitié traditionnelle de longue date, leurs relations diplomatiques ayant été officiellement établies le 23 septembre 1992. Ces dernières années, la coopération économique et commerciale bilatérale a connu une forte croissance. Le Vietnam exporte principalement des ordinateurs, des téléphones et des composants, ainsi que des fruits de la mer vers l'Azerbaïdjan, et importe du pétrole brut et des produits pétroliers.

Photo : VNA/CVN

L'Azerbaïdjan a récemment adopté des politiques plus ouvertes, offrant au Vietnam une porte d'entrée avantageuse pour renforcer ses liens non seulement avec les pays d'Asie centrale, mais aussi avec les pays européens. En retour, le Vietnam est prêt à servir de passerelle pour permettre à l'Azerbaïdjan de développer ses relations avec ses partenaires d'Asie de l'Est.

Cette visite est la plus importante d'un dirigeant vietnamien du Parti et de l'État en Azerbaïdjan depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1992. Elle devrait permettre d'approfondir la coopération bilatérale, notamment dans les domaines où l'Azerbaïdjan possède des atouts, notamment le secteur pétrolier et gazier.

VNA/CVN