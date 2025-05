Le chef du Parti communiste du Vietnam termine sa visite d'État au Kazakhstan

Photo : VNA/CVN

La prochaine destination du chef du Parti communiste du Vietnam est l'Azerbaïdjan, où il effectuera une visite d'État à l'invitation du président Ilham Aliyev.

Le Premier ministre kazakh Olzhas Bektenov s'est rendu à l'aéroport international Noursoultan-Nazarbaïev pour saluer le secrétaire général Tô Lâm, son épouse et la délégation vietnamienne.

Au cours de son voyage, le haut dirigeant vietnamien s'est entretenu avec le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev et a rencontré le président du Sénat Maulen Ashimbayev, le président du Mazhilis (Chambre basse) et président du Parti Amanat au pouvoir, Yerlan Koshanov, ainsi que le Premier ministre Olzhas Bektenov. Il a assisté à la remise de documents de coopération et adopté une Déclaration commune sur l'établissement d'un partenariat stratégique entre les deux pays.

Le secrétaire général a également assisté à un défilé militaire marquant le 80e anniversaire de la victoire sur le fascisme, participé à une table ronde d'affaires Vietnam - Kazakhstan, reçu des représentants d'entreprises locales, visité le Centre financier international d'Astana et prononcé un discours politique à l'Académie d'administration publique sous la présidence du Kazakhstan.

Par ailleurs, le secrétaire général et son épouse ont assisté à un concert d'amitié Vietnam - Kazakhstan, rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne sur place, et visité le village ethnique "Huns" au Kazakhstan.

Le président Kassym-Jomart Tokaïev a décoré le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam de l'Ordre Dostyk (Amitié) de première classe, une distinction honorifique de l'État et du peuple kazakhs.

Coopération mutuellement bénéfique

Lors de leurs rencontres, les dirigeants des deux pays ont salué l'amitié et la coopération sans cesse renforcées ces dernières années. Ils ont eu des discussions approfondies sur les mesures visant à promouvoir les relations bilatérales à l'avenir, ainsi que sur certaines questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Ils ont affirmé que le Vietnam et le Kazakhstan sont des partenaires essentiels l'un pour l'autre en Asie du Sud-Est et en Asie centrale. Ils ont convenu de renforcer la coopération mutuellement bénéfique dans de nombreux domaines et de développer davantage les relations bilatérales à l'avenir.

Les dirigeants ont estimé que le développement et l'intensification des relations entre le Vietnam et le Kazakhstan répondent aux intérêts communs des deux peuples et contribuent à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

Lors de cette visite, les deux parties ont publié une déclaration commune sur l'établissement du partenariat stratégique Vietnam - Kazakhstan.

La visite d'État du secrétaire général Tô Lâm au Kazakhstan est importante pour renforcer l'amitié traditionnelle et façonner un nouveau cadre de coopération entre les deux pays. Elle ouvre également de belles perspectives de coopération fructueuse et efficace entre le Vietnam et le Kazakhstan, au service des deux peuples et pour la paix, la stabilité et le développement de la région.

VNA/CVN