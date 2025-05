Le chef du Parti reçoit des dirigeants de grandes entreprises du Kazakhstan

Poursuivant les activités dans le cadre de la visite d'État au Kazakhstan, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a eu le matin du 7 mai (heure locale), des rencontres avec les dirigeants du groupe Kusto et le directeur général du Fonds national d'investissement du Kazakhstan.

Photo : VNA/CVN

En recevant le président de Coteccons Construction Joint Stock Company du groupe Kusto, Bolat Duisenov, le secrétaire général Tô Lâm a hautement apprécié l'expérience du groupe dans les domaines de la construction, de l'immobilier, du transport et de la logistique, des biens de consommation, ainsi que sa profonde compréhension de l'environnement des affaires du Vietnam et des stratégies de développement national, tout en soulignant ses contributions au développement du Vietnam et de la République du Kazakhstan ces derniers temps.

Le secrétaire général a affirmé que d'un pays exportateur de main d'œuvre, le Vietnam est devenu un pays exportateur de connaissances, de technologies et de solutions modernes. En particulier dans le secteur de la construction, qui est l’un des piliers importants de l’économie, de nombreuses entreprises vietnamiennes se sont tournées vers le marché international, affirmant leur compétitivité et leur esprit d’intégration. En particulier, les entreprises ont appliqué des technologies de pointe, ont poursuivi des modèles de gestion avancés et ont amélioré leur capacité d’intégration internationale.

Soulignant que le Vietnam apprécie toujours le rôle du Kazakhstan dans la région de l'Asie centrale, la coopération en matière d'investissement entre les deux pays s’avère encore modeste et n'est pas à la hauteur des atouts potentiels de chaque partie. Dans cet esprit, le secrétaire général a déclaré que le Vietnam souhaite renforcer ses relations avec le Kazakhstan par tous les canaux du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement, promouvoir la coopération en matière d’investissement et de commerce à la hauteur du partenariat stratégique que les deux parties viennent d’établir, visant à augmenter le chiffre d’affaires commercial bilatéral à 5 milliards de dollars d’ici 2030.

Le secrétaire général Tô Lâm a affirmé que le Parti et l'État du Vietnam saluent le groupe Kusto et Coteccons pour la poursuite à rechercher et à élargir la coopération en matière d'investissement dans les domaines de la construction et des minéraux de terres rares au Kazakhstan, sur le principe de garantir l'efficacité des investissements et d'harmoniser les intérêts entre les parties concernées, dans le respect des lois des deux parties.

Bolat Dulsenov a déclaré que le groupe a près de 20 ans d'expérience en matière d'investissement et de commerce au Vietnam et avec ses atouts dans les domaines de l’investissement dans la construction et des technologies de l’information, le groupe est désireux d’investir dans des domaines dont le Vietnam a besoin.

À cette occasion, Bolat Dulsenov a exprimé son souhait que le Parti et le gouvernement du Vietnam créent les conditions pour que le groupe puisse participer aux investissements et partager les expériences dans la mise en œuvre de projets nationaux clés au Vietnam, en élargissant la coopération à de nombreux domaines dont les deux parties ont besoin et en apportant des contributions substantielles à la nouvelle ère de développement du Vietnam.

En recevant le directeur général du Fonds national d'investissement du Kazakhstan Samruk-Kazyna, Nurlan Zhakupov, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré que l'ouverture de vols directs entre les deux pays en octobre 2022 et l'accord d'exemption de visa pour les citoyens des deux pays entrant en vigueur en mai 2024 ont créé une dynamique pour la coopération touristique ainsi que pour les échanges interpersonnels.

Le chef du Parti déclaré que le Vietnam a mis en œuvre de nombreuses solutions pour accroître l'attraction des investissements des entreprises étrangères, notamment des entreprises kazakhes, en se concentrant sur les domaines des semi-conducteurs, des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la haute technologie, de l'économie numérique, de la transformation numérique, de l'innovation et du développement des centres financiers internationaux...

En réponse, Nurlan Zhakupov a déclaré que Samruk-Kazyna, l'un des plus grands fonds souverains au monde, avec un capital social d'environ 80 milliards de dollars, possède une vaste expérience dans le développement des ressources pétrolières, gazières et minérales et souhaite s'implanter durablement au Vietnam.

Il a ajouté que le fonds enverra une délégation de travail au Vietnam pour dialoguer avec les ministères et secteurs concernés, afin d'explorer les opportunités d'investissement dans des domaines prioritaires pour le Vietnam, tels que le train à grande vitesse, l'aviation, les télécommunications et l'exploitation minière.

Le 7 mai au matin (heure locale), le dirigeant vietnamien et sa délégation de haut niveau ont également visité le Centre financier international d'Astana. Après avoir été informés de son envergure, de ses fonctions et de son modèle opérationnel, la délégation a visité ses principaux sites, notamment un centre de finance verte et un tribunal financier.

VNA/CVN