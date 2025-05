Les forces navales appelées à défendre résolument la souveraineté maritime et insulaire nationale

Le président de la République Luong Cuong a exhorté les officiers et les soldats de la Marine populaire vietnamienne à renforcer la solidarité, à rester proactifs, flexibles et créatifs, et à saisir les opportunités pour surmonter les défis et accomplir avec brio toutes les tâches qui leur sont confiées, préservant ainsi résolument la souveraineté maritime et insulaire nationale.

Lors d’une cérémonie organisée mercredi 7 mai à Hai Phong (Nord) par la Marine populaire vietnamienne pour célébrer son 70e anniversaire (7 mai 1955-2025), le chef de l’Etat a appelé les forces navales à perpétuer les nobles traditions de la nation, l’héroïque Armée populaire du Vietnam et son glorieux héritage, et à rester déterminée à accomplir sa mission avec brio.

Photo : VNA/CVN

Il a déclaré que, dans un contexte de développements de plus en plus complexes et imprévisibles dans la région et dans le monde, les mers et les îles revêtent une importance stratégique vitale pour le développement socio-économique et l’intégration internationale, constituant un espace stratégique particulièrement important pour la défense et la sécurité nationales.

Le président Luong Cuong a affirmé que la défense de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la mer et des îles du Vietnam est la volonté, l’aspiration et la responsabilité de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, la Marine populaire vietnamienne en étant la force principale.

Les forces navales doivent systématiquement et rigoureusement appréhender les orientations du Parti et les politiques et lois de l’État, en particulier la résolution du 8e Plénum du Comité central du Parti du 13e mandat sur la stratégie de défense nationale dans le nouveau contexte ; la résolution du Comité central du Parti du 12e mandat sur la stratégie de développement durable de l’économie maritime du Vietnam jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045 ; ainsi que les positions du Parti et de l’État sur la défense de la souveraineté maritime et insulaire et la résolution des conflits en mer, a-t-il souligné.

Le chef de l’État a demandé aux forces navales de suivre de près la situation et de fournir en temps opportun des recommandations précises et efficaces au Parti, à l’État, à la Commission militaire centrale et au ministère de la Défense sur les politiques et mesures visant à protéger fermement l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays, y compris les territoires maritimes et insulaires, en amont et à distance, tout en maintenant un environnement de paix et de stabilité en mer pour le développement de la nation.

Il a souligné la nécessité de se concentrer sur la création d’agences et d’unités solides et intégrées, en accordant une attention particulière à l’amélioration de la qualité de l’éducation politique et idéologique au sein des forces navales; de développer l’esprit politique des officiers et des soldats, en veillant à ce qu’ils comprennent clairement leurs missions, leurs partenaires, leurs adversaires, ainsi que les stratagèmes et les tactiques des forces hostiles.

L’une des autres missions clés des forces navales est de continuer à bâtir une force légère, puissante, révolutionnaire, d’élite et moderne ; d’intégrer efficacement la défense nationale, la sécurité, les affaires étrangères et les activités économiques ; d’étudier et de proposer proactivement des solutions pour le développement économique maritime ; et de mettre en œuvre efficacement des projets et programmes de défense économique en mer, a-t-il déclaré.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que la marine doit toujours servir de force centrale et de soutien indéfectible aux pêcheurs en mer, en contribuant à l’édification d’une défense nationale citoyenne et d’une position de cœur du peuple en mer ; en renforçant la coopération internationale et l’application de la loi en mer ; en répondant rapidement aux problèmes émergents ; et en préservant fermement la souveraineté, les droits souverains, la juridiction et les intérêts nationaux en mer.

Le président Luong Cuong a également appelé à poursuivre les efforts visant à bâtir une organisation du Parti de la Marine intègre et solide sur les plans politique, idéologique, éthique, organisationnel et humain ; à renforcer les capacités de leadership et la force de combat des comités et organisations du Parti à tous les niveaux, en promouvant l’étude de la pensée, de la moralité et du style du président Hô Chi Minh ; et à lutter résolument contre la corruption, le gaspillage et autres phénomènes négatifs, les signes de dégradation de l’idéologie politique, de l’éthique et du mode de vie, ainsi que les manifestations d’« auto-évolution » et d’« auto-transformation » internes et les tentatives de « dépolitisation » de l’armée et de « civilisationnalisation » des affaires militaires.

Fier des victoires et des réalisations de la Marine au cours des 70 dernières années, le président Luong Cuong s’est dit convaincu que les forces navales continueront à s’unir et à se tenir aux côtés de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée pour conduire le pays avec confiance vers une nouvelle ère de développement et de prospérité.

À cette occasion, pour la troisième fois, la Marine populaire vietnamienne a été honorée de l’Ordre Hô Chi Minh, une noble distinction honorifique décernée par le Parti et l’État en reconnaissance des contributions exceptionnelles et des réalisations remarquables des forces navales dans une nouvelle ère.

VNA/CVN