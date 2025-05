Le chef du Parti Tô Lâm et son épouse se rendent au village ethnique « Huns » au Kazakhstan

Les deux dirigeants ont eu l’occasion de découvrir des villages artisanaux traditionnels, la musique, la culture nomade, les jeux folkloriques, les coutumes de chasse.

Photo : VNA/CVN

Le président Kazakh Kassym-Jomart Tokayev a invité le secrétaire général du Parti Tô Lâm à participer au Tusau kesu, ou la coupure des chaînes. Cette cérémonie est effectuée lorsque l'enfant commence à faire ses premiers pas. Les jambes de l'enfant sont attachées avec un cordon fin et coloré, qui est confié à un aîné énergique et respecté ou à un invité d'honneur pour le couper. Le cordon est traditionnellement fait de fils noirs et blancs, symbolisant le fait que la vie est faite de bons et de mauvais moments. L'avenir jigit (Le héros kazakh) doit apprendre à surmonter les défis. Le rituel est accompagné de chants et de bénédictions (robe de chambre), souhaitant à l'enfant une base solide et de la confiance tout au long de son parcours dans la vie.

Le village ethnique « Huns » est situé dans le district de Talgar, dans la région d'Almaty, au cœur des magnifiques paysages des montagnes de Zailiysky Alatau. Créé en 2009, sa mission première est de promouvoir le patriotisme parmi les citoyens kazakhs et de promouvoir le riche patrimoine culturel du Kazakhstan.

Ce complexe ethnographique est une vitrine vivante de la culture nationale. À côté des yourtes traditionnelles, les visiteurs trouveront quelque chose d'unique : les yourtes-cottages, ou « yurt-edji ». Il s'agit d'un hybride entre une yourte et un cottage moderne, offrant tout le confort de la vie moderne, y compris le chauffage, les toilettes, la climatisation, etc. Le village ethnique « Huns » offre aux visiteurs de diverses manières de découvrir les coutumes, les traditions et le mode de vie des peuples nomades. On y trouve des terrains de tir à l'arc, des écoles d'équitation, des écuries et une cuisine en plein air où des plats traditionnels kazakhs comme les baursaks sont frits dans des chaudrons.

Sur place, vous assisterez à la réalisation de rituels traditionnels kazakhs tels que Besikke salu (la cérémonie de placement d'un nouveau-né dans un berceau pour la première fois), Kyz Kuu (littéralement « chasser la fille » – un jeu de course de chevaux), et Atqa otirgizu (la première fois qu'un enfant monte à cheval). Beaucoup de ces coutumes sont liées aux chevaux, qui jouaient un rôle essentiel dans le mode de vie nomade.

Photo : VNA/CVN

Les visiteurs de « Huns » ont régulièrement droit à des représentations théâtrales captivantes et au spectacle spectaculaire « Dzhigitovka ». La Dzhigitovka est une forme palpitante d'équitation où le cavalier, ou djigit, met en valeur ses talents athlétiques et artistiques. Le cavalier exécute des prouesses acrobatiques et gymniques, comme se tenir debout sur la selle pendant que le cheval galope ou se suspendre sur le côté du cheval.

En plus des Djigitovka, les visiteurs peuvent également assister à des démonstrations de combat à l'arme blanche et de tir à l'arc. Le village est également un excellent lieu pour des événements de team-building inspirés des jeux nationaux, avec des programmes qui incluent des occasions d'incarner des Amazones des steppes ou de se lancer dans une chasse au trésor pour trouver le trésor caché de Gengis Khan. Vous pouvez même y organiser n'importe quelle cérémonie traditionnelle, comme Sundet toi (cérémonie de circoncision), Bétashar (dévoilement de la mariée), Tusau Kesu (les premiers pas d'un enfant) et bien plus encore, adaptés à vos préférences. Pour ceux qui souhaitent apprendre l'art de Djigitovka, l'école d'équitation sur place propose des cours.

VNA/CVN