Le président du Conseil européen quitte Hanoï, clôturant sa visite officielle au Vietnam

Dans la nuit du 29 janvier, le président du Conseil européen, António Costa, a quitté Hanoï, achevant sa visite officielle au Vietnam effectuée les 28 et 29 janvier, à l’invitation du président vietnamien, Luong Cuong.

Photo : VNA/CVN

Durant son séjour, António Costa est allé rendre hommage au Président Ho Chi Minh en son mausolée et déposer une gerbe de fleurs au Monument aux Héros et Morts pour la Patrie, dans la rue Bac Son à Hanoï.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu le président du Conseil européen. Ce dernier a également assisté à une cérémonie d'accueil officielle et s'est entretenu avec le président Luong Cuong, avant de participer à une rencontre avec la presse et à un banquet d'État. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân ont également eu des entrevues avec le dirigeant européen.

À cette occasion, les deux parties ont publié une Déclaration commune sur l’élévation des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) au niveau de Partenariat stratégique global. Ce nouveau cadre vise à porter la coopération à un niveau supérieur sur les plans bilatéral, régional et multilatéral. Dans ce cadre, les deux parties approfondiront leur collaboration dans divers domaines afin d'apporter des intérêts concrets et de contribuer à la paix, à la stabilité, à la coopération et à la prospérité mondiales.

Les dirigeants vietnamiens ont souligné que cette visite intervenait à un moment crucial, après le succès du XIVe Congrès national du Parti. Ce jalon historique reflète la vision à long terme du Vietnam et de l’UE dans une nouvelle phase de développement. Au cours d’échanges ouverts et sincères, les deux parties ont salué l’évolution positive des liens bilatéraux depuis 35 ans, notamment en politique, diplomatie, commerce, investissement, défense, sécurité et réponse au changement climatique.

Les deux parties ont discuté des mesures concrètes pour mettre en œuvre ce partenariat ainsi que des questions internationales d'intérêt commun.

Le président du Conseil européen a visité le Temple de la Littérature, symbole de l’érudition et première université du pays, ainsi que le chantier souterrain de la ligne 3 du métro de Hanoï.

VNA/CVN