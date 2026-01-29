Le chef de l'État offre un banquet en l'honneur du président du Conseil européen

Le président vietnamien Luong Cuong a offert un banquet le 29 janvier à Hanoï, en l'honneur du président du Conseil européen, António Costa, et d'une haute délégation de l'Union européenne (UE), en visite officielle de deux jours au Vietnam.

Accueillant António Costa et la délégation européenne, Luong Cuong a déclaré que leur visite marquait l'ouverture d'un nouveau chapitre dans les relations Vietnam -UE.

Il a souligné que la décision des deux parties d'élever leurs relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global – le plus haut niveau de coopération - témoignait de leur ferme volonté politique et de leur estime mutuelle, avec pour objectif de faire des relations Vietnam-UE un modèle de coopération.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que, dans une atmosphère amicale, franche, ouverte et de confiance, les deux parties avaient mené des discussions approfondies et étaient parvenues à un large consensus sur les domaines et orientations de la coopération stratégique, ainsi que sur un certain nombre de questions internationales et régionales d'intérêt commun.

Les deux parties ont convenu que les relations Vietnam - UE devaient dépasser le cadre de la coopération bilatérale normale et atteindre le niveau d'un véritable partenariat stratégique global dans tous les domaines, en promouvant le respect du droit international, en soutenant le multilatéralisme et le libre-échange.

Il s'est dit convaincu que, grâce à des bases solides – le partenariat récemment renforcé, l'engagement politique fort des dirigeants et le soutien des populations des deux pays –, les relations Vietnam - UE continueraient de se développer vigoureusement, contribuant positivement au développement des deux parties et à la paix, la prospérité, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.

Dans sa réponse, le président du Conseil européen a qualifié l'établissement du partenariat stratégique global une décision historique témoignant de la vision à long terme des deux parties. Il a affirmé que cet accord était l'aboutissement de 35 années de coopération étroite et reflétait le développement important des liens UE-Vietnam, fondés sur le dialogue, la confiance, le respect mutuel et un engagement commun en faveur de la paix et de la prospérité.

Il a souligné que cette modernisation témoignait clairement de l'importance de partenariats fiables et stables, les deux parties partageant le même attachement au droit international, au multilatéralisme et à un commerce ouvert et équitable.

Le dirigeant européenne a mis en lumière le rôle central du commerce et de l'investissement dans les relations bilatérales, insistant sur le fait que l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) avait apporté des avantages concrets en favorisant la croissance des échanges, l'investissement et l'intégration économique.

Il a ajouté que les deux parties renforçaient leur coopération dans des domaines clés tels que la lutte contre le changement climatique, la transition énergétique, le développement durable, la transformation numérique, la science et la technologie, les chaînes d'approvisionnement de semi-conducteurs, les infrastructures et la connectivité, tout en intensifiant la coordination en matière de sécurité maritime, de gestion des crises et de stabilité régionale, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans la région Indo-pacifique.

À cette occasion, le président du Conseil européen, António Costa, a de nouveau félicité le Vietnam et l'UE à l'occasion du 35e anniversaire de leur amitié. Il s’est dit convaincu que leur partenariat stratégique global continuerait de se développer fortement pour la paix, la prospérité et les intérêts communs des deux parties et de la communauté internationale.

