Le Premier ministre appelle à accélérer les grands projets de transport

En conclusion de la 23ᵉ réunion du Comité de pilotage national des ouvrages et projets nationaux clés du secteur des transports, tenue en visioconférence ce vendredi 30 février avec 27 villes et provinces concernées, son chef, le Premier ministre Pham Minh Chinh, a souligné la priorité accordée au déploiement des projets autoroutiers dans le Delta du Mékong, les provinces montagneuses du Nord, les Hauts plateaux du Centre, ainsi que les axes de connexion avec la Chine, le Laos et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a exhorté les ministères, secteurs, localités et organismes à poursuivre de manière proactive la mise en œuvre de leurs missions. Concernant la libération des terrains, il a demandé l’implication directe des responsables, en particulier des secrétaires des Comités du Parti, afin de mobiliser l’ensemble du système politique et des forces concernées pour accélérer les travaux, tout en garantissant les droits et intérêts légitimes des habitants.

S’agissant de la sélection des investisseurs et des procédures d’appels d’offres ou de désignation des entrepreneurs, le chef du gouvernement a insisté sur le strict respect de la loi, la prévention de la corruption et des pratiques malsaines, et la priorité accordée aux groupes et entreprises crédibles ayant déjà fait leurs preuves dans des projets autoroutiers achevés.

Le Premier ministre a appelé les maîtres d’ouvrage, entrepreneurs, ingénieurs et ouvriers à faire preuve d’un esprit patriotique élevé, de responsabilité et de respect de la légalité. Les forces armées et la police sont invitées à jouer un rôle actif dans l’appui aux ministères, localités et entreprises afin d’accélérer l’avancement des projets, tout en garantissant la qualité, la sécurité au travail, la protection de l’environnement.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh a également chargé le ministère des Finances et le ministère de la Construction de coordonner l’identification des projets prioritaires de l’investissement public à moyen terme, afin d’atteindre, d’ici 2030, l’objectif de construire au moins 5.000 km de routes, conformément à la résolution du Congrès du Parti.

Concernant les aéroports de Long Thành, Cà Mau, Quang Tra, Gia Binh, Phu Quôc, Con Dao…, il a demandé une direction résolue pour élargir leur capacité et développer les liaisons aériennes, tout en poursuivant l’étude de la remise en service de l’aéroport de Na San, dans la province de Son La. Pour les ports maritimes clés tels que Cai Mep - Thi Vai, Lach Huyên, Hon Khoai et Liên Chiêu, il a exigé une mise en œuvre rapide des projets d’investissement et d’extension, ainsi qu’un renforcement des connexions multimodales, notamment avec l’aéroport de Long Thành.

Sur la question des matériaux de construction, le Premier ministre a insisté sur une coordination étroite et flexible entre les ministères, secteurs et localités afin d’éviter toute interruption.

Enfin, soulignant que 2026 marquera le début du Plan de développement socio-économique 2026-2030, le Premier ministre a appelé l’ensemble des acteurs à renforcer leur sens des responsabilités, à lever rapidement les obstacles institutionnels et politiques, à choisir des modes d’investissement efficaces et à accélérer les projets stratégiques, notamment ceux destinés à servir l’APEC 2027.

Selon le Comité de pilotage, lors de la 22ᵉ réunion, le Premier ministre avait confié 31 missions aux ministères, secteurs et localités. Ces derniers ont néanmoins coordonné avec succès l’inauguration, le lancement ou la mise en service technique de 234 ouvrages et projets dans 34 villes et provinces, pour un investissement total de plus de 3,4 millions de milliards de dôngs, à l’occasion du XIVᵉ Congrès du Parti et du 79ᵉ anniversaire de la Journée de la Résistance nationale (19 août).

VNA/CVN