Le Vietnam et le Mozambique signent un accord sur l’enseignement supérieur

Le Vietnam et le Mozambique ont signé un nouvel accord de coopération dans l’enseignement supérieur, renforçant ainsi leurs relations bilatérales et élargissant la collaboration pratique dans les domaines de l’éducation et de la formation.

L’accord a été signé le 29 janvier à Maputo par l’ambassadrice du Vietnam au Mozambique, Trân Thi Thu Thin, et la ministre mozambicaine de l’Éducation et de la Culture, Samaria Tovela.

Photo : VNA/CVN

Cet accord concrétise la coopération en matière d’éducation définie dans l’accord Vietnam - Mozambique de 2007 sur l’éducation et la culture, tout en répondant à la demande croissante d’une collaboration plus approfondie et plus substantielle. Il devrait contribuer à renforcer l’amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre les deux pays.

Aux termes de cet accord, les deux parties s’engagent à promouvoir diverses formes de coopération, notamment dans les domaines de l’enseignement, de la recherche scientifique, des échanges universitaires, de la formation des ressources humaines, des échanges d’étudiants et autres domaines connexes. Le Vietnam et le Mozambique se sont notamment engagés à octroyer mutuellement 15 bourses d’échange d’étudiants par an.

Samaria Tovela s’est félicitée de la mise en place de ce nouveau cadre de coopération, soulignant qu’il répondait parfaitement aux besoins concrets des deux pays. Elle s’est dite convaincue que cet accord servirait de catalyseur à une coopération concrète et efficace, en particulier pour faciliter les études des étudiants mozambicains au Vietnam dans des secteurs prioritaires où le Vietnam possède des atouts, tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, l’aquaculture, la médecine, l’ingénierie, les sciences et les technologies.

Trân Thi Thu Thin a, quant à elle, remercié les organismes compétents des deux pays pour leur étroite coordination et leurs efforts lors des négociations et de la préparation de la signature de l’accord. Elle a mis en avant la coopération dans le domaine de l’éducation comme un point fort des relations bilatérales, illustrée par le soutien efficace apporté par les experts vietnamiens de l’éducation au Mozambique par le passé, ainsi que par les programmes de bourses d’échange d’étudiants maintenus depuis de nombreuses années.

Elle a décrit l’accord comme une preuve tangible de l’engagement des deux partis et des deux gouvernements à approfondir l’amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération globale entre le Vietnam et le Mozambique. Cet accord devrait apporter des avantages concrets à ses bénéficiaires, notamment aux étudiants des deux pays, contribuant ainsi à la formation de ressources humaines hautement qualifiées pour les secteurs de développement prioritaires du Mozambique.

La signature et la mise en œuvre de cet accord devraient renforcer significativement la coopération dans l’enseignement supérieur et hisser les relations Vietnam - Mozambique à un niveau supérieur.

VNA/CVN