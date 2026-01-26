Réception solennelle en l’honneur du dirigeant lao Thongloun Sisoulith à Hanoï

Dans la soirée du 26 janvier, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et son épouse ont présidé une réception solennelle en l’honneur du secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, Thongloun Sisoulith, de son épouse et de la délégation de haut niveau du Parti et de l’État lao, en visite d’État au Vietnam du 26 au 27 janvier 2026.

Ont également assisté à la réception le Premier ministre Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, le permanent du Secrétariat Trân Câm Tu, d’autres dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens ; du côté lao, des membres de la délégation et des représentants de l’ambassade du Laos au Vietnam.

S’exprimant lors de la réception, Tô Lâm a souligné que la visite d’État de Thongloun Sisoulith, intervenant juste après le plein succès du XIVᵉ Congrès national du PCV et du XIIᵉ Congrès du PPRL, constituait un événement politique important et revêtait une signification historique, illustrant de manière vivante la relation internationale exemplaire, fidèle et singulière entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays.

Il a affirmé que la grande amitié, la solidarité spéciale, la coopération intégrale et la cohésion stratégique Vietnam - Laos étaient devenues un facteur essentiel garantissant les succès des causes révolutionnaires des deux pays et un patrimoine commun inestimable des deux Partis et des deux peuples.

Le secrétaire général du PCV a souligné qu’à l’étape actuelle, la coopération entre les deux Partis, les deux États et les peuples des deux pays revêtait une importance toute particulière, réaffirmant que le Vietnam continuerait de soutenir résolument, de coopérer étroitement et d’accompagner le Parti, l’État et le peuple lao dans la mise en œuvre réussie des objectifs et orientations stratégiques définis par le XIIᵉ Congrès national du PPRL.

De son côté, Thongloun Sisoulith s’est déclaré heureux de conduire la délégation de haut niveau du Parti et de l’État lao en visite d’État au Vietnam et a exprimé ses sincères remerciements pour l’accueil chaleureux, solennel et empreint d’une profonde amitié réservé par le Parti, l’État et le peuple vietnamiens.

Il a chaleureusement félicité le Vietnam pour le plein succès du XIVᵉ Congrès national du PCV et adressé ses félicitations à Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCV.

Thongloun Sisoulith a affirmé que, quelles que soient les évolutions de la situation internationale, le Parti, l’État et le peuple lao resteraient toujours aux côtés du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour préserver et renforcer la grande amitié et la solidarité spéciale Laos -Vietnam.

