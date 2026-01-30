Le Vietnam prêt à contribuer au processus de paix et de reconstruction à Gaza

Le ministre conseiller Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a réaffirmé la détermination du Vietnam à contribuer concrètement aux efforts internationaux pour aboutir à une solution juste, durable et globale au conflit, mettre fin aux hostilités et reconstruire Gaza.

Intervenant lors d’un débat ouvert du Conseil de la sécurité des Nations unies, tenu le 28 janvier à New York, aux États-Unis, le diplomate vietnamien a salué les avancées enregistrées : les résultats positifs de la première phase du "Plan global" et le lancement effectif de la deuxième phase. Il a rappelé que la résolution 2803 du Conseil de sécurité, adoptée le 17 novembre 2025, confie à cet organe la responsabilité primordiale d’assurer la mise en œuvre intégrale de cette initiative multilatérale.

Le représentant vietnamien a exprimé la profonde préoccupation du Vietnam face aux risques de rupture du cessez-le-feu, alimentés par des allégations de violations et la poursuite de violences locales. Il a souligné l’urgence humanitaire à Gaza, où les services essentiels demeurent précaires.

À cet égard, le Vietnam a appelé toutes les parties à faire preuve de la plus grande retenue pour protéger les civils et les infrastructures essentielles. Nguyên Hoàng Nguyên a réaffirmé le soutien du pays au rôle central de l'ONU dans la résolution pacifique des conflits. Il a également insisté sur la fonction indispensable de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans la coordination de l'aide humanitaire.

Le ministre conseiller a affirmé que le Vietnam soutient fermement le droit à l'autodétermination du peuple palestinien et les initiatives favorisant une solution à deux États.

Dans cet esprit, la récente décision du Vietnam de rejoindre le Conseil de la Paix témoigne de sa volonté de contribuer de manière concrète aux efforts de la communauté internationale pour promouvoir une solution juste et durable pour mettre fin au conflit, reconstruire Gaza et faire progresser le processus de paix au Moyen-Orient, conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.

