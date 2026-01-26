Vietnam - Laos : une coopération de plus en plus profonde et efficace

Dans l’après-midi du 26 janvier, à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu une rencontre avec Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président du Laos, à l’occasion de la visite d’État de ce dernier au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien a souligné que cette visite revêtait une importance toute particulière, intervenant juste après la réussite des congrès nationaux de chaque Parti pour le nouveau mandat, affirmant la détermination des dirigeants des deux pays à préserver et à développer les relations spéciales Vietnam - Laos.

Pham Minh Chinh a chaleureusement félicité Thongloun Sisoulith pour avoir été réélu au poste de secrétaire général du Comité central du PPRL pour le XIIe mandat, avant d’informer le dirigeant lao des résultats remarquables et globaux du développement socio-économique du Vietnam au cours du XIIIe mandat du Parti communiste du Vietnam (PCV), ainsi que des objectifs stratégiques de développement national pour la période 2026-2030, avec des orientations à l’horizon 2045.

Thongloun Sisoulith a félicité le Vietnam pour ses grandes réalisations de développement, globales et d’importance historique, obtenues au cours des 80 dernières années, notamment durant le XIIIe mandat du PCV.

Il a affirmé que les réalisations du Vietnam constituaient une source d’encouragement et d’inspiration majeure pour le Parti, l’État et le peuple lao dans le processus de construction et de développement du pays.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants se sont félicités du renforcement constant des relations bilatérales, de plus en plus profondes et efficaces, soulignant que la mise en œuvre rigoureuse des accords de haut niveau par les ministères, les secteurs et les localités des deux pays avait contribué de manière significative au développement socio-économique et apporté des bénéfices tangibles aux peuples des deux nations.

Les deux dirigeants ont insisté sur la nécessité de continuer à faire de la coopération économique un pilier solide, à la hauteur du niveau de confiance politique particulière entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties coordonnent efficacement leurs efforts afin de créer des conditions favorables à la mise en œuvre de projets d’investissement de grande envergure, ainsi qu’à l’attraction d’entreprises vietnamiennes de grande taille et à fort potentiel pour investir dans les secteurs où le Laos dispose d’atouts, en particulier dans les zones frontalières Laos - Vietnam.

Renforcer étroitement la coopération

Il a également souligné l’objectif de porter le volume des échanges commerciaux bilatéraux à un niveau compris entre 5 et 10 milliards de dollars dans les temps à venir.Le dirigeant lao s’est déclaré favorable à une promotion vigoureuse de la connectivité économique, notamment à travers des projets stratégiques tels que l’autoroute Hanoï - Vientiane.

Il a également hautement apprécié l’élargissement des mécanismes de règlement en monnaies nationales des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Ils ont convenu de continuer à renforcer étroitement la coopération dans le domaine de la défense et de la sécurité, de maintenir la stabilité politique, l’ordre et la sécurité sociale, ainsi que d’assurer la sécurité et la sûreté dans les zones frontalières.

Ils se sont en outre accordés pour renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums régionaux et internationaux, contribuant ainsi à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Les deux parties ont réaffirmé leur détermination à continuer de cultiver, de préserver et de promouvoir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, afin de porter les relations bilatérales vers un développement toujours plus approfondi, efficace et durable, au bénéfice concret des peuples des deux pays.

VNA/CVN