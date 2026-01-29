Déclaration conjointe sur l'élévation des relations Vietnam - UE au niveau de partenariat stratégique global

À l'invitation du président Luong Cuong, le président du Conseil européen, António Costa, a effectué une visite officielle au Vietnam les 28 et 29 janvier. À cette occasion, les deux parties ont publié une déclaration conjointe sur l'élévation de leurs relations au rang de Partenariat stratégique global.

Les deux parties saluent la solidité de leurs relations, fondées sur des accords et mécanismes majeurs, notamment l’Accord de libre-échange Vietnam - Union européenne (EVFTA), l’Accord de partenariat et de coopération intégrale (PCA), le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP)… ainsi que les cadres de dialogue et de coopération Vietnam - UE existants.

La coopération interparlementaire sera également renforcée, notamment par des échanges réguliers et efficaces entre l’Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement européen, y compris pour la mise en œuvre de l’EVFTA.

Les deux parties réaffirment le rôle central de la coopération économique, commerciale et d’investissement comme moteur d’une croissance durable et inclusive, et s’engagent à renforcer le dialogue de politiques pour résoudre les difficultés de manière ouverte et constructive. Elles soulignent les bénéfices de l’EVFTA et la nécessité de sa mise en œuvre pleine et effective.

La coopération sera approfondie dans des secteurs clés tels que l’énergie bas carbone, l’économie circulaire, les infrastructures et transports, le numérique, les chaînes d’approvisionnement résilientes, ainsi que l’agriculture, la foresterie et la pêche durables. Les deux parties entendent améliorer l’environnement d’investissement, favoriser les investissements à forte valeur ajoutée.

Elles réaffirment leur attachement à un système commercial multilatéral fondé sur des règles, à la réforme de l’OMC et à une coordination accrue sur l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP). Elles soulignent l’importance des mécanismes institutionnels de l’EVFTA pour lever les barrières commerciales et promouvoir l’accès aux marchés et réaffirment leur engagement à faire progresser la ratification et la mise en œuvre de l’EVIPA afin d’encourager des investissements de qualité.

Les deux parties renforceront la coopération en matière de paix, de défense et de sécurité à travers le Dialogue Vietnam - UE, notamment dans les opérations de maintien de la paix, la formation, la gestion de crise et la coopération entre forces de sécurité et de police. Elles réaffirment leur attachement à l’ordre international fondé sur le droit, au respect de la souveraineté, à la résolution pacifique des différends et à une paix durable conforme au droit international.

La coopération sera intensifiée dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale, la cybersécurité, la sécurité énergétique, maritime et la gestion des crises, y compris dans le cadre d’initiatives UE - Asie. Les deux parties soulignent l’importance de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, de la mise en œuvre du DOC (Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale) et de l’adoption rapide d’un COC (Code de conduite en Mer Orientale), conforme à l’UNCLOS, et envisagent d’élargir la coopération en recherche stratégique, sécurité maritime et protection des données.

Les deux parties entendent approfondir la coopération en science, technologie, recherche et innovation, notamment via les programmes européens tels que Horizon Europe, ainsi que dans les industries créatives, la culture et les échanges entre les peuples.

Elles réaffirment l’importance d’investir dans le capital humain en renforçant la coopération en éducation et formation, y compris à travers Erasmus+, les échanges d’étudiants et d’enseignants, et le partage de bonnes pratiques.

La coopération s’étendra à la formation professionnelle et au développement des compétences, en lien avec les transitions verte et numérique, à la facilitation de la mobilité des citoyens et au renforcement des échanges entre entreprises, notamment par des forums et événements de mise en réseau.

Les deux parties s’engagent à mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable, en renforçant la coopération sur les politiques de développement durable dans le cadre du PCA. Elles souhaitent mobiliser l’initiative européenne Global Gateway afin d’attirer des investissements et des infrastructures durables, favoriser l’intégration régionale du Vietnam et améliorer les cadres juridiques et administratifs pour l’investissement.

La coopération sera approfondie dans le sous-région du Mékong, y compris à travers des projets trilatéraux, notamment dans la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, la gestion de l’eau, l’énergie bas carbone, la connectivité et le développement numérique. Les deux parties réaffirment leur engagement envers les conventions internationales sur le climat, la biodiversité et la lutte contre la déforestation, tout en promouvant un développement inclusif, l’égalité de genre et la protection des groupes vulnérables.

Les deux parties conviennent de renforcer leur coopération en faveur d’un développement vert et durable dans l’agriculture et l’économie maritime.

Elles s’engagent à lutter de toute urgence contre la pollution plastique des océans, à promouvoir l’économie circulaire et une gouvernance efficace des océans.

Elles soulignent l’importance d’une pêche durable, soutiennent les efforts du Vietnam contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée en vue de la levée du "carton jaune" de l’UE, et explorent une coopération accrue pour une économie maritime durable, en reconnaissant le rôle essentiel des océans pour le climat, la biodiversité et les moyens de subsistance.

La coopération portera également sur le développement de l’économie verte, la protection et la restauration des ressources halieutiques, la gestion durable des forêts, la conservation et la restauration de la biodiversité (y compris marine), ainsi que la prévention des zoonoses.

Les deux parties entendent renforcer la formation, la recherche et l’innovation technologique (notamment la biotechnologie), promouvoir l’agriculture biologique à faibles émissions et accompagner la transformation durable des systèmes alimentaires.

Les deux parties reconnaissent l’aggravation des effets du changement climatique et s’engagent à renforcer leur coopération fondée sur la science pour y faire face, notamment dans la sous-région du Mékong. Elles réaffirment leur détermination à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C conformément à l’Accord de Paris, à réduire rapidement et durablement les émissions de gaz à effet de serre, à mettre en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (NDC) actualisées et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 au Vietnam et dans l’UE.

Elles soulignent l’importance de la décarbonation du secteur électrique, de la transition juste et ordonnée hors des énergies fossiles, du développement des énergies bas carbone sûres et durables, de l’efficacité énergétique et des réseaux électriques. Les deux parties saluent les opportunités offertes par les initiatives et cadres existants (Global Gateway, JETP, planification électrique du Vietnam) pour soutenir l’objectif de neutralité carbone.

La coopération portera également sur l’amélioration des cadres juridiques et des environnements d’investissement, la mobilisation de financements concessionnels, l’identification de projets prioritaires pour accélérer la transition énergétique, ainsi que sur le développement du Réseau électrique de l’ASEAN afin de renforcer l’intégration des marchés énergétiques régionaux.

Les deux parties envisagent une coopération étendue dans les domaines des politiques et normes environnementales, de la protection de la biodiversité et des écosystèmes, de la gestion de l’eau transfrontalière, de la lutte contre la pollution (notamment plastique), de la gestion de l’air et des déchets, des marchés et mécanismes de tarification du carbone, de l’économie circulaire et des industries propres, avec la possibilité de créer un groupe de travail conjoint sur l’environnement et le climat.

Les deux parties réaffirment leur engagement en faveur des droits de l’homme et de l’État de droit, et renforcent leur coopération juridique et judiciaire.

Les deux parties entendent renforcer la coopération en matière de transformation numérique centrée sur l’humain, de connectivité numérique sûre et d’harmonisation des normes internationales numériques, notamment dans les domaines de la 5G, des satellites, des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la gouvernance des données et de la cybersécurité.

Elles souhaitent également développer la coopération dans les transports durables afin d’améliorer la connectivité et de réduire les émissions.

Les deux parties renforceront la coopération et l’échange d’informations en matière de supervision bancaire et financière, ainsi que dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Elles encourageront également le dialogue Vietnam - UE sur les questions du travail et de l’égalité de sexes, le renforcement des capacités en matière de politiques publiques et la négociation de cadres de coopération dans les domaines du travail.

Les deux parties renforceront la coopération multilatérale dans le domaine de la santé, notamment en matière de produits pharmaceutiques, de vaccins et de dispositifs médicaux.

Elles s’engagent également à intensifier la coordination et les consultations sur les questions régionales et internationales afin de promouvoir le multilatéralisme, la paix, la coopération et le développement, en renforçant le rôle du Vietnam et de l’UE au sein des forums internationaux et du Partenariat stratégique ASEAN - UE.

Les deux parties soutiennent la construction de la Communauté de l’ASEAN à l’horizon 2045, une architecture régionale ouverte et fondée sur le droit international, et approfondiront la coopération ASEAN - UE en matière de gestion et de prévention des risques de catastrophes.

