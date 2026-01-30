Le secrétaire général du Parti reçoit le président du Conseil européen

Le 29 janvier, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le président du Conseil européen, António Costa, en visite officielle au Vietnam.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que la visite officielle du président du Conseil européen, intervenue juste après le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam, ainsi que l’élévation des relations entre le Vietnam et l’Union européenne au niveau de partenariat stratégique global, revêtaient une importance toute particulière, reflétant la profondeur des liens et la vision stratégique des relations Vietnam - UE dans une nouvelle phase de développement.

Remerciant le président du Conseil européen pour ses sentiments chaleureux et ses félicitations, le secrétaire général l’a informé des principaux résultats du XIVᵉ Congrès national du PCV, soulignant que le Congrès avait fixé des objectifs de développement pour une nouvelle étape, notamment la réalisation avec succès des deux objectifs centenaires : faire du Vietnam, d’ici 2030, un pays en développement doté d’une industrie moderne et à revenu intermédiaire de la tranche supérieure, puis, à l’horizon 2045, un pays développé à revenu élevé.

S’agissant des relations Vietnam - UE, le secrétaire général a affirmé que le Vietnam attachait de l’importance au rôle de l’Union européenne (UE) et aux relations bilatérales, soulignant que le Vietnam était le premier pays de l’ASEAN à établir un partenariat stratégique global avec l’UE, qualifiant cette évolution de moment historique dans les relations bilatérales. Il a insisté sur la nécessité de renforcer les échanges et le dialogue afin de consolider la confiance politique et de mettre en œuvre concrètement les orientations du nouveau cadre de coopération.

Dans cet esprit, le secrétaire général a proposé que les deux parties renforcent la coopération politique et diplomatique, économique, en matière de sécurité et de défense, la coopération dans les cadres multilatéraux, la coopération maritime, ainsi que la coopération en science et technologie et en innovation. Il a également proposé que l’UE soutienne le Vietnam dans le développement d’une pêche durable, en vue de la levée du "carton jaune" contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Pour sa part, le président du Conseil européen, António Costa, s’est réjoui d’effectuer sa visite officielle au Vietnam dès le XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam et a, au nom de l’UE, chaleureusement félicité Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général.

Il a souligné que les réalisations du Vietnam contribuaient non seulement à rehausser la position du pays, mais avaient également un impact positif sur la région, réaffirmant la volonté de l’UE de renforcer la coopération avec le Vietnam dans de nombreux domaines tels que la transition verte, l’économie maritime, les infrastructures de transports..., pour la paix et la coopération dans chaque région et dans le monde. Le président du Conseil européen a affirmé que l’UE coopérerait étroitement avec le Vietnam dans l’élaboration et la mise en œuvre de la feuille de route visant à déployer de manière concrète et efficace le cadre du partenariat stratégique global UE - Vietnam.

Concernant les questions internationales et régionales, les deux dirigeants sont convenus de poursuivre leur coordination afin de promouvoir le respect du droit international, le multilatéralisme et le règlement pacifique des différends conformément à la Charte des Nations unies, tout en renforçant la coopération mondiale et les programmes d’action internationaux communs face aux défis non traditionnels.

À cette occasion, le président du Conseil européen, António Costa, a invité le secrétaire général Tô Lâm à effectuer prochainement une visite officielle auprès de l’UE, invitation que ce dernier a acceptée avec plaisir.

