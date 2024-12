Le secrétaire général du Parti reçoit le vice-président du Laos

Lors de la rencontre, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam se tenait toujours côte à côte avec le Laos et soutenait le Parti, l'État et le peuple du Laos dans la mise en œuvre des objectifs de développement national.

Satisfait du développement de plus en plus fructueux de la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, il a remercié le Laos pour son soutien au Vietnam. Il a déclaré espérer que les deux parties continueraient à renforcer leur coopération pour un développement commun, dans l’intérêt des deux peuples, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

De son côté, Bounthong Chitmany a remercié le Vietnam pour son soutien et son aide constants au Laos. Il a affirmé que le Parti, l'État et le peuple du Laos feraient de leur mieux pour travailler avec le Vietnam afin de préserver et développer leur solidarité spéciale.

Il a informé le secrétaire général du PCV des résultats de ses séances de travail avec la partie vietnamienne durant sa visite, affirmant que les deux parties avaient échangé des expériences en matière d’édification de Parti et discuté d’orientations pour mettre en œuvre de façon efficace les accords de haut niveau entre les deux Partis, les deux pays.

